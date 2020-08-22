سكان شارع الأربعين يستغيثون من كثرة المقاهى وعدم التزامهم بالمواعيد

ارسل المواطن عمرو علي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار المقاهي بالمنطقة التي يسكن فيها.





وقال عمرو علي في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع الأربعين بمنطقة الطوابق فيصل من انتشار المقاهي واستيلائهم علي الشارع ومنع السكان من ركن سيارتهم بالشارع".





وأضاف أن المقاهي لا تلتزم بالمواعيد المحددة للغلق وتستمر في العمل حتي الصباح بدون ادني رقابه عليهم .





وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رائفة باهالي المنطقة.



