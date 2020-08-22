أخبار التوك شو.. تاج الدين: لم يتم إنتاج دواء لعلاج كورونا.. وسبب إطلاق تطبيق أفاتار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:





قالت نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام، إن وزارة التعليم العالى أصدرت بيانات تحذيرية بشأن الكيانات الوهمية التى تدعى علاقتها بالجامعات الأهلية.

وأضافت رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن الطلبة وأولياء الأمور يقعون فريسة لهذه الكيانات الوهمية ويدفعون أموالا دون جدوى، منوهة إلى أن وزارة التعليم تتعامل مع هذه الكيانات عن طريق الضبطية القضائية بالتحقيق فى البلاغات المقدمة سواء تليفونيا أو بيانات رسمية ويتم إغلاقها طبقا للجنة المشكلة فى هذا الأمر.

وأشارت إلى أنه قبل مرحلة التنسيق، تبدأ هذه الكيانات الوهمية عملها سواء من الناحية الأكاديمية عن طريق تعريف الطلاب باستخراج شهادات تخرج معينة، أو المساعدة فى التقدم لكليات وتسهيل عملية الاختبار، والتى تعد وسائل وهمية للتحايل على الأمور الرسمية التى تعلن عنها وزارة التعليم العالى.





قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن هناك حوالي 170 لقاحا لفيروس كورونا في العالم منها 6 أو 7 فقط في المرحلة الثالثة وتتم تجربتها على البشر، مشيرا إلى أنه ليس سهلا اعتماد تلك اللقاحات حتى الآن.

وأضاف "المر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قدرات إنتاج الدول للقاح ليست سهلة، موضحا أن هناك مشكلة كبيرة جعلت منظمة الصحة العالمية تقوم بعقد اجتماعات كبيرة مع دولة كثيرة لمعرفة كيفية توزيع التطعيم.

وتابع أن قدرة الشركات على إنتاج لقاح ليست كما يظن الناس، حيث إن هناك حوالى 8 أو 10 ملايين فى العالم سيبدأون التطعيم منهم الأطباء ثم إلى الإصابات الحرجة، لافتا إلى أن التطعيم ليس مضمونا أن يصل إلى مصر خلال خمسة أو ستة أشهر.





قال الدكتور علي عبد الراضي، أستاذ الطب والتأهيل النفسى، إن تطبيق أفاتار هو صورة تقاربية إلى حد ما بالشخص وليست صورته الحقيقية.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، أن تطبيق أفاتار الذى انتشر وذاع صيته عبر منصات التواصل الإجتماعى ليس له دلالة نفسية على الإطلاق.

وأشار الدكتور على عبد الراضى، إلى أن تطبيق أفاتار هو فكرة تسويقية لموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".

ولفت إلى أن هدف " فيس بوك " من إطلاق تطبيق أفاتار لمعرفة آراء واتجاهات متابعيه خاصة مع بداية اقتراب الانتخابات الأمريكية وطرق اختيار رئيس الولاية عن طريق عرض صور متقاربة.





قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه فى إطار خطط تطوير النقل العام لنقل القاهرة، حيث تم اليوم، السبت، تدشين 20 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعي ليكتمل العدد بالهيئة ليصبح 85 أتوبيسا بالقاهرة تعمل حاليا بالغاز، مشيرا إلى أن تلك كانت خطة من الدولة للحفاظ على صحة المواطن المصرى وتماشيا مع البيئة العالمية.

وأضاف "عبد العال"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المحافظة تستهدف بنهاية هذا العام أن يكون هناك 150 أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنه سيتم تدعيم جميع سيارات النقل العام على مستوى القاهرة الكبرى فى خطة زمنية أربع سنوات، إلا أنه سيتم ضغط تلك السنوات لتكون تستغرق وقت أقل وفي أقل من عامين.

وأوضح أن هناك خطة ليتم تزويد سيارات لهيئة النقل العام بالكهرباء فى إطار خطة الدولة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن هناك تطوير بهيئة النقل العام على مستوى الجمهورية وتحويل جميع السيارات من البنزين والسولار إلى زيت طبيعي وكهرباء.





قال الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين، إن منظومة الخبز التي تطبقها وزارة التموين تعمل على توفير خبز مطابق للمواصفات للمواطن وزنه لا يقل عن 90 جراما ويمتاز بجودة عالية.

وأضاف "حامد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حملات وزارة التموين مستمرة على المخابز لتحقيق الانضباط في المنظومة، موضحا أنه فى حالة وجود أى مخالفات يتم ضبطها على الفور.

وأكد أن مفتشي وزارة التموين متواجدون على مدار الـ24 ساعة فى أكثر من مخبز، لافتا إلى أنه يجب ألا يقل وزن الرغيف عن 90 جراما، وأن يكون غير ملتصق الشطرين ولا يقل القطر الخاص به عن 22 سنتيمترا.

وأشار إلى أن سعر الرغيف للمستهلك لا يزيد على خمسة قروش، بينما دعم وزارة التموين للرغيف يصرف فارق التكلفة للمخبز، حيث يتكلف الرغيف الواحد أكثر من خمسين قرشا.





قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر تشهد منحنى وبائيا لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية قد يتسبب فى حدوث موجات ارتدادية.

وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتباع المواطنين الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا سيساعد على الوقاية منه، لافتا إلى أن تلك الإجراءات حتى مع وجود لقاح فعال بنسبة 60 أو 70% فقط يجب أن تكون روتينا لحياتنا.

وأوضح أنه يجب استمرار المواطنين بارتداء الكمامات خلال التجمعات والحفاظ على التباعد والنظافة الشخصية وغسل اليدين بالصابون.

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها ستكثف القيود المفروضة على فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من غد، الأحد، لمحاولة السيطرة على تفشي المرض المتزايد.





قال المواطن محمود سمير، إنه تم نقله للمستشفى مساء أمس، الجمعة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أمر بعلاجه على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد مستشفيات القاهرة، ويتم إجراء التحاليل الطبية له منذ وصوله.

وأضاف محمود سمير، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أنه عانى من السمنة المفرطة فجأة منذ 4 سنوات فقط، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب الزيادة المفرطة فى الوزن التى عانى منها بشكل مفاجئ.

من جانبها، قالت زوجته إن أعضاء من وزارة الصحة تواصلوا معها مساء أمس لتجهيز زوجها لنقله للمستشفى لعلاجه، مضيفة: "مش عارفين نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى ونقوله إيه، هو أب لينا، وبنشكره على كل اللى عمله معانا".





قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إنه كلما زاد التحميل على التوصيلات الكهربائية سينتج عنه سخونة فى الأسلاك وحرائق.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، أن استخدام الوسائل الصناعية سواء التكييفات أو الدفايات أو إشعال النار فى الأخشاب يؤدى بدوره لحدوث حرائق أيضا.

وأضاف اللواء ممدوح عبد القادر أن درجة حرارة الصيف تهيئ المكان لحدوث الحرائق، وذلك فى المطابخ على سبيل المثال عن طريق ترك الزيوت على النار لفترة طويلة ثم وضع الطعام، وهو ما يتسبب فى اشتعال المطبخ.





قال سامح حسن، الحاصل على الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن، إنه منذ 6 سنوات تقدم لوزارة التضامن بطلب لتوفير الحماية الاجتماعية له ولأبنائه الأربعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن ابنيه الكبيرين معاقان ذهنيًا و يبلغان من العمر 19 و20 سنة.

وأضاف سامح حسن، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أن الطفلين التوأم يبلغان من العمر أربع سنوات ويعانيان من ضعف عام فى الجسد ومعاقان ذهنيًا بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن والدتهم تخلت عنهم تمامًا منذ 4 سنوات.

وأوضح أن والدتهم تعمل ممرضة ورفضت التخلى عن عملها من أجل الأبناء، مؤكدًا أنه لم يطلقها لأنه لا يملك ثمن إجراءات الطلاق، منوهًا إلى أنه اضطر للتخلى عن عمله كأمين شرطة من أجل أبنائه.





قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر تسعى لتوفير اللقاحات لفيروس كورونا لكل المواطنين فور تداولها، لافتًا إلى أن اللقاح وقاية وليس علاجا ولم يتم تداول أى نوع تجاريًا حتى الآن.

وأضاف المستشار محمد عوض تاج الدين، فى لقاء ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أن الأدوية المتوافرة حاليا كلها قديمة ولم يتم إنتاج دواء مخصص لعلاج كورونا، مشيرًا إلى أن كل الأدوية التى تستخدم الآن فى علاج فيروس كورونا ضد الفيروسات ويتم تجريبها خلال فترة العلاج.

وتابع أن حدة وشدة الفيروس قلت بشكل كبير، منوهًا أن قلة أعداد المصابين بالفيروس بسبب نجاح الاحتياطات الوقائية، مؤكدًا أن الوقاية أحسن طريقة للحد من انتشار فيروس كورونا.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تراجعا فى حالات الإصابة فى كورونا بتلك الفترة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى العمل المؤسسي الذى قامت الوزارة والدولة بوضعه منذ شهر يناير، حيث تم العمل بشكل علمى.

وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب عدم التراخى مع هذا الوباء، حيث كانت هناك دول شهدت انخفاضا شديدا وعندما تراخت تمت زيادتها مجددا، وبالتالى يجب الاطمئنان من عدم رجوع كورونا عندما يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتشديدها كأنما لدينا أقصى درجات الإصابة.

وطلبت من المواطنين بعدم التراخى أبدا فى الإجراءات الاحترازية والمجتمعية، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادى والصحى دائما ما يتم الربط بينهم فى الدولة، حيث مصر تعتبر من أكثر الدول التى حققت توازنا بين تلك القطاعين.





قالت اللواء هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، إن هناك شروطا متعددة لضم الأسر للأطفال بمنظومة الأسر البديلة.

وأوضحت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، أثناء استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC، أن وزارة التضامن أضافت شروطا عديدة تتعلق بالتحريات السياسية والجنائية ممثلة فى الأمن الوطنى، والرقابة الإدارية تجنبا للتسول بالأطفال، أو بيع أعضائهم.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن قامت بوضع التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل بمنظومة الأسر البديلة.





قال اللواء بحري عصام بدوي، قائد قوات سلاح الغواصات والأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية، إن الدولة تقوم بتطبيق استراتيجيتها لتطوير القوات المسلحة المصرية، وبصفة خاصة القوات البحرية، وهذا لحماية الأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن التعاون بين ألمانيا والقوات البحرية المصرية هو إضافة قوية للقوات البحرية لدخولها مرحلة التصنيع وليس فقط الشراء.

وأوضح اللواء عصام بدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على التليفزيون المصري، أن مرحلة التصنيع تفتح لمصر آفاقا كثيرة، مشيرا إلى أن القوات البحرية المصرية تمتلك كفاءات عالية ولديها ترسانة قوية ومؤهلة، ولذلك إدخال التكنولوجيا الألمانية عليها ستكون إضافة كبيرة للهيئة ككل.

وأضاف أن ذلك التعاون أيضًا سيعطي الدولة فرصة في ذلك القطاع كنوع من الاستثمار، والقدرة على التصنيع للدول المجاورة وغيرها.



