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مرأة

طريقة عمل باستا أرابياتا من الشيف محمد فؤاد القفاص

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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ريهام قدري
المطبخ الإيطالي غني بالوصفات والوجبات الشهية التي يفضلها الأطفال والكبار، لذلك يقدم لنا الشيف محمد فؤاد القفاص طريقة عمل باستا أرابياتا على طريقته الخاصة.

 مقادير الباستا 
2 كيلو مكرونة
¼ كوب زيت زيتون
3 فص ثوم مفروم
عبوة طماطم مفرومة½
 ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر
½ ملعقة صغيرة توابل إيطالية
ملح وفلفل أسود
6 ورقات ريحان طازج مفروم
قطعة من الجبن البارميجيانو – ريجيانو للزينة

طريقة التحضير:
في وعاء كبير على النار، ضعي به ماء واتركيه يغلي ثم أضيفي له الملح ويليه المكرونة ليتم السلق لمدة 9 دقائق.
في مقلاة على نار متوسطة، أضيفي زيت الزيتون وبمجرد أن يسخن الزيت أضيفي له الثوم واطهيه لمدة دقيقتين ثم أضيفي له الطماطم المفرومة والفلفل الأحمر والتوابل وكذلك الملح والفلفل الأسود.
اتركي الخليط يغلي واطهيه لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه عن النار وأضيفي له الريحان المفروم.
صفي المكرونة واخلطيها مع الصلصة وقدميها مع رقاقات الجبن والريحان المفروم.
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