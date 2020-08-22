29 أغسطس.. الحكم في الطعن على فرض تدابير وقائية على الحديد

قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء" البليت " للحكم بجلسة ٢٩ أغسطس الجارى.





وقالت الدعوى إن بعض الشركات قامت بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لأغراض البناء.





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وذكرت أن القرار الصادر مخالف لصحيح الدستور والقانون موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.