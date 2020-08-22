سيظل موجودا للأبد.. خبير بريطاني يحذر من كورونا

حذر كبير المستشارين العلميين السابق ببريطانيا من أن فيروس كورونا التاجي سيكون موجودًا إلى الأبد ومن المرجح أن يحتاج الناس إلى لقاحات منتظمة ضده.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال البروفيسور سير مارك والبورت، وهو عضو في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (Sage) ، إن فيروس كورونا سيكون مثل الأنفلونزا ، ويكون هناك حاجة لتكرار التطعيم للسيطرة على تفشي المرض - ولكن لن يتم القضاء على كورونا أبدًا عن طريق التطعيم مثل الجدري .





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يأتي تحذيره الصارم وسط مخاوف من أن بريطانيا قد تشهد إغلاقًا وطنيًا ثانيًا إذا شهدت ارتفاعًا في حالات مثل إسبانيا ، وهي خطوة لم يستبعدها البروفيسور وولبورت تمامًا.

وفي حديثه إلى برنامج Today على إذاعة BBC Radio 4 ، قال البروفيسور سير مارك : "هذا فيروس سيبقى معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر ، ومن شبه المؤكد أنه سيتطلب تطعيمات متكررة".