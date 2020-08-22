من قنا إلي الاسماعيلية.. قصة مأساوية لشقيقين لقيا مصرعهما داخل حوض استزراع سمكي

لقي شقيقان مصرعهما داخل حوض للاستزراع السمكي في الإسماعيلية .





تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بمصرع شقيقان "محمد.أ" 24 سنة، و"حمادة" 21 سنة، يعملان في البناء ومقيمان في قنا، وجاءا إلى الإسماعيلية، بحثًا عن لقمة العيش، وأثناء عملهما، نزل حمادة إلى المياه للاستحمام، فرأه شقيقه وظنه يغرق فنزل ورائه إلى المياه، ليغرقا الشقيقان.





وكتبا الشقيقان قصة مأساوية بعدما تركا بلدهما قنا، وجاءا إلى الإسماعيلية، بحثًا عن لقمة العيش، فكانت نهايتهم مأساوية ، حيث غرقا داخل حوض الاستزراع السمكي.





وتم انتشال جثمانهما ونقلهما لمشرحة مستشفي القنطرة شرق، وحرر محضر بالواقعة للتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.