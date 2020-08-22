مسئول للشعب اللبناني: انسوا نتائج تحقيقات انفجار المرفأ لهذه الأسباب

قال عضو في المجلس المركزي للقوات اللبنانية جورج حايك حالة التراخى فى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، لافتًا إلى أن المؤشرات لا تعكس مصداقية التحقيق.





وأوضح "حايك"، فى تصريحات خــاصة لـ صدى البلد"، أن تدارك الإعلان عن نتائج التحقيق خلال الفترة التى حددتها السلطات اللبنانية وهى خمسة أيام، ونفى الرئيس اللبنانى ميشال عون احتمالية ضلوع حزب الله فى شحنات نيترات الأمونيوم إضافة إلى رفض التحقيق الدولي بجريمة المرفأ بزعم أنه يمس السيادة، قائلا " انسوا نتائج التحقيقات"





وحول تشكيل حكومة جديدة، لفت عضو المجلس المركزى للقوات اللبناني، أن هناك توافقًا من بعض الكتل على عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة من جديد مع طرح عدد من الأسماء .





حوّل انفجار المرفأ في 4 أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.





انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.





ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.



