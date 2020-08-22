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رياضة

لاعبة "الطائرة" بالأهلي تتوقع لـ صدى البلد نتيجة مباراة القمة 120 ..فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:48 م
سهيلة وفيق
سهيلة وفيق
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محمد سمير
توقعت سهيلة وفيق لاعبة النادي الأهلي للكرة الطائرة وأحد النجوم الواعدة بالنادي ومنتخب مصر ان بفوز المارد الأحمر فى مباراة القمة 120 التي تجمع  بين الأهلي و الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ21 من مباريات الدوري الممتاز.


وأضافت سهيلة ، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها تتوقع أن تكون مباراة القمة قوية وحماسية بين الفريقين فى ظل المنافسة القوية بين الفريقين على مر التاريخ .


وأشارت سهيلة الى انها تتوقع ان يفوز الاهلي بهدفين نظيفين فى مباراة القمة مؤكدة على أنها على الرغم من عدم معرفتها بأسماء لاعبي فريق كرة القدم لتركيزها على مبارياتها فى الطائرة إلا أنها تعشق الاهلي و تتمنى له الفوز دائما .


ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 56 نقطة دون خسارة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم لانسحابه أمام الأحمر في الدور الأول. 
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