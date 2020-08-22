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أخبار العالم

غول الموت.. نائب لبناني يهاجم عون ويدعوه للاستقالة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:39 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أحمد محرم
دعا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب اللبناني بيار بو عاصي الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الاستقالة، وقال في حديث لقناة MTV: "أدعو رئيس الجمهورية إلى الاستقالة أمام تدمير بيروت وما حصل في المرفأ ويجب محاكمته". 

ووصف بو عاصي عون بـ "غول الموت"، قائلًا: "لم نر إلا الموت منذ دخوله إلى العمل السياسي علمًا أننا سمعنا معه أجمل شعارات". 


من جانبه، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المتضررين من انفجار مرفأ بيروت إلى التمسك بأرضهم ومنازلهم وبهوية مدينتهم بيروت.

وقال عون خلال لقاء وفد نيابي من تكتل "لبنان القوي" من بيروت وجبل لبنان، إن "عملية تعويض المتضررين ستكون سريعة وفعالة ومنصفة".

وشدد الرئيس اللبناني على متابعته لعملية مسح الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت للتأكد من شفافيتها وشمولها كل المناطق المتضررة بهدف تحديد حجم الأضرار بدقة.

وكانت بيروت تعرضت لانفجار هائل دمر ميناء بيروت في 4 اغسطس الجاري اسفر عن تدمير ثلث المدينة وتشريد نحو 300 الف مواطن ومقتل واصابة الاف الاخرين 

في سياق آخر، وصلت طائرة مساعدات مصرية إلى بيروت، اليوم السبت، استقبلها السفير المصري في لبنان ياسر علوي.

وأطلقت القاهرة جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، الأولى مساعدات طبية، والثانية مساعدات طبية وغذائية، والثالثة استقبال 21 طبيبا مصريا لدعم عمل الكوادر الطبية فى لبنان، والرابعة الإسهام فى إعادة الإعمار.
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