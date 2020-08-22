القبض على ابنة وزيرة كويتية سابقة لتورطها فى "ضيافة الداخلية"

تمكنت المباحث الجنائية الكويتية من القبض علي غصون الخالد ابنة الوزيرة السابقة في الحكومة الكويتية الدكتورة نورية الصبيح في الثانية من ظهر اليوم بمنطقة الشاليهات.





وكانت محكمة الجنايات الكويتية كانت قد قضت بالسجن 10 سنوات علي المتهمة في القضية المعروفة اعلاميا بإسم ضيافة الداخلية .





يذكر ان محكمة الجنايات الكويتية ، كانت قد أصدرت حكما بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عامًا في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلاميًا باسم ضيافة الداخلية بعد 585 يومًا في المحاكم الكويتية.





واصدرت المحكمة حكما بحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال.





وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار.





وطالبت محكمة الجنايات بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، بالإضافة الي عزل كلًا من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.





وأحالت الجنايات الدعوتين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.





وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط 10 سنوات لكل منهم.