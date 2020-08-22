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رياضة

شاهد.. محمود الخطيب يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:47 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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يسري غازي - محمد السعيد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي  صورة نادرة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وهو ويوقع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء عام 1972.

وانضم محمود الخطيب أحد أبرز أساطير الأهلي والكرة المصرية على مر التاريخ، إلى النادي الأهلي عام 1972 قادما من نادي النصر، ولعب في صفوف المارد الأحمر حتى عام 1988.

يذكر أن محمود الخطيب تولى رئاسة النادي الأهلي في ديسمير 2017، بعد تفوقه على محمود طاهر في سباق الانتخابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
شاهد.. محمود الخطيب يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي
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