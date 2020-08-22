إبراهيم عطيان يكتب: ما نقوله وما نقصده

قد يكون للحديث معنى آخر يختبئ بين الحروف، وعليك أن تستشفه بنفسك، فأكثر ما يعيق التواصل بيننا رغم تطور وسائله،

هو ما نقوله وما نقصده، وما يفهمه الآخرون،

فقد أقول شيئًا وأقصد غيره، وتفهم أنت غيرهما وما أكثر ذلك!

فجميعنا بلا استثناء قال أشياء فسرها الناس بشكل مختلف تمامًا عن قصدنا، وغالبًا ما تحدث تلك الأخطاء اللفظية لأننا نقول أشياء نقصد دلالاتها المباشرة، بينما يفهمها البعض حسب دلالات أخرى خفية، لم نكن نقصدها بالمرة، إما لأنهم لا يمتلكون التصورات المسبقة عنَّا،

أو المعلومات الكافية التي تعطيهم القدرة على قراءة أفكارنا،

و مشاعرنا بشكل صحيح.





لذلك فإنّ أشدّ ما يفزع الإنسان، ويشعره بالعجز هو الفشل في إيصال المعنى المقصود، لا سيَّما لو كان ذلك مع شخص عزيز تُجِلَّه وتقدره، أو كنت تقصد من وراء الحديث معه هدفًا نبيلًا، لكن زاوية الرؤية قد غيرت لديه المعنى، حينها فقط تتمنى لو أنك لم تنطق بحرفٍ واحد، وهذا هو أشد ما يقلق في الموضوع،

إذ أن رد فعل الذين فُسِّرت أحاديثهم بالخطاء، وطريقتهم السلبية في معالجة الأمر، قد تزيد الطين بلة،

فبعضهم يقول:

سأصمت لأني أشعر أن صمتي أفضل من قولٍ، قد لا يفهمه أحد،

والبعض الآخر يبني حاجزًا قويًا، إذا تكلَّف في انتقاء الألفاظ والعبارات؛ ليتفادى السقوط في نفق الفهم الخاطئ، فيظلُّ غريبًا، ويكتفي بالوقوف على الضفة الأخرى من النهر خوفًا من الغرق،

أو أصابته فوبيا تخطي الجسور.





من المؤسف جدًا أننا غالبًا نلتزم إمَّا الصمت لكي نتفادى هذه المواقف، أو نضطر إلى محاولة التعبير بألفاظ أخرى أكثر وضوحًا، وهو ما نجد فيه عناء وتكلُّفًا يمنع التواصل من تحقيق أولى وظائفه وأهم أهدافه، والذي هو التفاهم بسهولة ويسر.

لذلك فإنه من غير المستحب أن نلتزم الصمت التام، لأنه لن يحرك ساكنًا، وأن نبقى مكتوفي اليدين دون أن نوضح مقصدنا،

لا شك وأننا سنتحمل جزءًا كبيرًا من العواقب إذا ساءت الأمور، أو وصلت إلى طريق مسدود وتطورت الأحداث سلبًا.





نحن هنا لا لنحصي السلبيات فقط،

ولن نكتفي بعرض المشكلة دون البحث عن حلول،

فـ الإيجابيات رغم ما ذكرناه مازالت موجودة في أناس أنقياء،

يتقبلون الأعذار، سيَّما لو كان الخطأ غير موجود، أو أنه غير مقصود إذا افترضنا وجوده، فإن غضبهم يتجلى بنوبات بسيطة لا تدوم طويلًا ولا تترك آثارًا سلبية،

ويمكن لفورة الغضب إذا انكسرت، أن تعطي الفرصة لتخطي المشاكل وإعادة مد الجسور بين الطرفين،





ففي تلك الفُرجَة الضيقة بين شخصين قد تنتصب الكثير من الحواجز المرتفعة بسبب تفسير خاطئ لتصرف ما، أو لكلمة تبدو من زاوية أخرى أقسى على القلب من فقد الحبيب، وأشد إيلامًا من وقع السياط، وبالتالي فإننا غالبًا سنفقد صفاء شعورنا تجاه الآخر، حين نغلق على الغضب في صدورنا، ونحول بين المشكلة وبين التفسير الصحيح بالمكابرة أو الصمت، بدلًا عن الإقدام والمسارعة في الإيضاح الذي هو في حقيقة الأمر حق لنا وواجب علينا، ويتحول ذلك الترابط الذي كنا نحسبه وثيقًا إلى خيط رفيع بالٍ أضعفته الظنون التي نبتت في كنف الأفهام الخاطئة،





وكلما ازدادت الظنون التي ندفنها في صدورنا، كلما اتسعت الفجوة، وطالت المسافة الروحية بيننا وبين الطرف الآخر، ولو كانت المسافة المكانية على الأرض غير موجودة، إذ أن قوة العلاقات وضعفها مرتبطة بلاشك بمدى القدرة على الفهم، فأكثرهم قربًا هو بالطبع أكثرهم تفهمًا، لا من يشاركك الطعام أو المقعد في المدرسة أو الجامعة، أو حتى من يشاركك الحياة.





أما التسرع فهو آفة كل شيء، فإنه قد يهدم ركائز وينهي علاقات لو استمرت، لكانت الحياة أجمل، وربما اختلفت الأقدار لو استمعنا أكثر، وأفسحنا المجال أمام عقولنا لتنتقل بحرية إلى زاوية أخرى، تكون فيها الرؤية أكثر وضوحًا، لعلنا من خلالها نرى ما لم تسمح زاويتنا برؤيته.





أرجو ألاَّ يُفهم من الكلام ظاهره فقط، فما أكثر القصص التي توثق ما نقول، وما أطول التاريخ وما أكثر عبره وعظاته.