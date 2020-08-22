فتاوى تشغل الأذهان..حكم اطفال تحلف بالطلاق.. هل يجوز للمريض جمع الصلوات قبل إجراء عملية جراحية؟..هل زوجي في الدنيا هو نفسه في الآخرة؟..من فعل ذنبا فعليه بهذين الأمرين

فتاوى شغلت الأذهان
وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، "في الآخرة من يريد شيئا سيطلبه من الله سبحانه وتعالى وسيحققه له".
أطفال وتحلف بالطلاق.. أمين الفتوى يوجه نصائح لوالديهم
هل يجوز للمريض جمع الصلوات قبل إجراء عملية جراحية؟
هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟
من فعل ذنبا فعليه بهذين الأمرين
الإفتاء: عباد الله المتقين ينعمون فى الجنة بهذه الأعمال
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة الصادرة عن المؤسسات الدينية الرسمية على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.
فى البداية.. ورد سؤال مضمونه ما حكم الحلف بالطلاق منذ الصغر.. وأجاب أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.
أكد أمين الفتوى، في إجابته، أن هذا يكون خللا في التربية، فينبغى أن ننظر إلى أهمية تربية الصغار الذين يحلفون بالطلاق وتعريفهم بخطأ هذا السلوك.
وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الافتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه يجب على الأب والأم أن يعلموا أولادهم بأن الطلاق لا ينبغي أن يكون على اللسان بهذه البساطة، وأن الطلاق هو أمر شرعه الله- سبحانه وتعالى- بين الزوجين عند استحالة العشرة، لأن الفرقة من الزواج تكون بالطلاق.
وأشار أمين الفتوى إلى أن هذا أمر محزن عندما نرى طفلا صغيرًا لم يبلغ الحلم يحلف بالطلاق، أو حتى اذا بلغ الحلم ولكن يكون شابا صغيرا ولكن لا يفهم ما هو الطلاق وما معناه، فيجب علي الأبوين أن يعلما أولادهما بأن هذا لا ينبغي ان يكون أخلاق المسلم.
كما ورد سؤال اخر مضمونه: هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم لأنى هعمل عملية؟.. وأجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال: "إنه يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن تدخل العلميات، وبعد العمليات لو استطعت أن تصلى المغرب والعشاء فلا مانع، وإن لم تستطع فصليهم جمع تأخير بمعنى أنك تصلى المغرب والعشاء فى وقت العشاء، وإن لم تستطع فتصلى على حالك بأن تتوجه للقبلة وتجلس إن استطعت إلى أن تصل إلى الحد الذى تستطيع أن تصلى به.
كما أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل الزوج في الدنيا سيكون هو الزوج في الآخرة، أم هناك فرصة للاختيار؟.. وذلك خلال فيديو على قناة الإفتاء على يوتيوب.
وأجاب ممدوح، ضاحكا: "إنتي معتقدة أن زوجك اللي مزهقك في الدنيا سيكون هو نفس طباع الزوج في الآخرة"، موضحًا أن الزوج في الآخرة له "خلقة أخرى".
وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، "في الآخرة من يريد شيئا سيطلبه من الله سبحانه وتعالى وسيحققه له".
ومن ثم قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تركنا عَلَى المَحجّةُ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكٌ، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة.
وأضاف المجمع، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ما من عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له)).
فيما قالت دار الإفتاء المصرية، إن من نعيم الجنة ما يتفضل الله تعالى على عباده المتقين من "التستر بالثياب وعدم العري".
واستشهدت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بما قاله الله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ [طه: 118]؛ لأن العفة توافق الفطرة السليمة.