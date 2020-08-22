فتاوى تشغل الأذهان..حكم اطفال تحلف بالطلاق.. هل يجوز للمريض جمع الصلوات قبل إجراء عملية جراحية؟..هل زوجي في الدنيا هو نفسه في الآخرة؟..من فعل ذنبا فعليه بهذين الأمرين

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة الصادرة عن المؤسسات الدينية الرسمية على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة الصادرة عن المؤسسات الدينية الرسمية على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





أكد أمين الفتوى، في إجابته، أن هذا يكون خللا في التربية، فينبغى أن ننظر إلى أهمية تربية الصغار الذين يحلفون بالطلاق وتعريفهم بخطأ هذا السلوك.





وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الافتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه يجب على الأب والأم أن يعلموا أولادهم بأن الطلاق لا ينبغي أن يكون على اللسان بهذه البساطة، وأن الطلاق هو أمر شرعه الله- سبحانه وتعالى- بين الزوجين عند استحالة العشرة، لأن الفرقة من الزواج تكون بالطلاق.



