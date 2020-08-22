التقطتها سيدة للمنزل المقابل لها| صور تثير ضجة على وسائل التواصل في بريطانيا.. شاهد





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن "كيم" لفتت انتباه جيرانها إلى أن القمامة التي يلقونها بالقرب من منزلها في 2018 تسبب لها إزعاجا واتفقوا جميعا على تنظيف المكان، إلا أنهم عادوا ليكرروا نفس الخطأ.





وتقول "كيم بلانجدين" ، والتي تعيش في قرية بيستوود في نوتينجهامشير ،ببريطانيا، إ نها حاولت الاتصال بالمسئولين؛ لإزالة القمامة، ولكنها "لم تصل إلى أي نتيجة.





واضطرت السيدة في يوم إلى إزالة القمامة بنفسها بسبب الرائحة الكريهه التي تسببها ، و لكن الكارثة الأكبر أن الفئران وجدت في تلك البيئة الكريهه ملاذا لها و انتشرت في المكان و بدأت تقتحم منزلها.





والتقطت السيدة صورا للقمامة، ونشرتها على صفحتها على "فيسبوك"، واثارت تلك الصورة ضجة كبيرة للغاية؛ مما دفع المسئولين لتنظيف المكان وإنقاذ منزل السيدة من انتشار الفئران وتوقيع غرامة مالية على جيرانها.

نشرت "كيم بلاجدين" البالغة من العمر 48 عاما، صورا للمنزل المجاور لها، بعد أن استنفدت كل الطرق الراقية في التعامل مع الجيران وإقناعهم أن القمامة التي يلقونها بجانب منزلهم؛ تتسبب في مشاكل صحية لها.