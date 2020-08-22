نجوم وادي دجلة يتوقعون نتيجة القمة 120 بين الأهلى والزمالك

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الـ 9 مساءً لقاء القمة بين الاهلي والزمالك، ضمن الاسبوع الـ 21 من جدول الدوري المصري العام.





ولايقتصر الاهتمام باللقاء على عشاق الناديين فقط، بل يتابعة وينتظره بشدة نجوم الفرق الاخرى ايضًا، نظرًا لقوة اللقاء الذي يجمع الفريقين.





ويرى حسام عرفات لاعب الزمالك "السابق"، وقائد وادي دجلة "الحالي"، ان اللقاء سيكون صعبًا على الفريقين، نظرًا لأن الفريقين ليسو في افضل مستوياتهم الفنية.





وعند سؤاله عن نتيجة اللقاء، اجاب: "اللقاء غالبًا سينتهي بالتعادل السلبي، لكن اتمنى فوز الزمالك بكل تأكيد"، متمنيا ان يحرز مصطفى محمد هدفًا اليوم.

فيما رأي محمد عبد العاطي نجم وسط وادي دجلة، ان اللقاء مهم جدًا بالنسبة للفريقين، فالزمالك يحتاج الفوز، لكي يكسر انتصار دوري "اللا هزيمة" للنادي الاهلي ويكون هذا اللقاء هو "مكسب الدوري" للزمالك، وبالنسبة للأهلي، لأنه يريد حسم الدوري مبكرًا، لذلك اللقاء هام جدًا للفريقين.

واضاف اللاعب أنه يتوقع فوز الزمالك في هذا اللقاء لأنه يمتلك عناصر متميزه، خصوصا في ظل غياب العديد من نجوم الاهلي عن اللقاء، ويرى ان مهاجم الزمالك مصطفى محمد سيكسر صيامه عن التهديف الليلة، بإحرازه هدفين في شباك الاهلي.

ومن المقرر ان يقام اليوم لقاء القمة بين الاهلي والزمالك، ضمن لقاءات الاسبوع الـ 21 من جدول الدوري العام، ويذاع اللقاء على شاشة اون تايم اسبورتس في الـ 9 مساءً.