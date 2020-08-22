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سيارات

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن استعدادها لإنتاج السيارة الجديدة i20 N ، وتم تاكيد جدية الشركة بعد واستعدادها لذلك بعد تصوير عدد من المصورين المتجسسين صورا للنسخة الاختبارية لها على حلبة نوربيرج رينج .

ولكن كعادة عشاق العلامات التجارية للسيارات ، عدم تحمل الانتظار ، أقدم بعض المصممين على عمل نسخة تخيلية باستخدام برامج تعديل الصور لتظهر بمظهر السيارة الهاتشباك الأنيقة .

وكانت شركة هيونداي قد أوضحت ان السيارة الجديدة i20 N ، ستشترك فى العديد من العناصر مع السيارة i30 N وفيلوستر N، مثل الجنوط ذو العشرة قوائم والإطارات المخصصة للأداء، بالاضافة الى مشتت الهواء المصنوع من ألياف الكربون واللمسات الحمراء على أجزاء مختلفة من السيارة .

وظهرت بالفعل السيارة i20 N فى التصميم التخيلى بشبك أمامي أكبر ومشتت خلفي صغير، وفتحات تهوية أكثر وضوحًا .

وتستمد السيارة i20 N قوتها كما هو متوقع من محرك هيونداي التوربيني سعة 1.6 لتر، وهو المحرك الموجود في سيارة الكروس أوفر "توسان"، والذي يولد قوة تبلغ 176 حصان،ولكن من المتوقع ان تزيد الى 200 حصان .

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور
أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور
أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور
أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور
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