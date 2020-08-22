وليد نجا يكتب: رحلة عبر التاريخ الإنساني وسيناريوهات ما بعد العولمة

خلق الله سبحانه وتعالي الكون وفق قوانيين دقيقة تنظمة وسخر المخلوقات بعضها لخدمة بعض وقد شكلت الأرض كتلة متماسكة مترامية الأطراف ونشأت المجتمعات ولم تكن تعرف بعضها ونشأت الحضارات ومع التطورفي وسائل الأتصال والمواصلات والتكلولوجيا تواصلت المجتمعات والحضارات مع بعضها البعض وأصبح العالم أشبة بقرية صغيره وقد وصلنا إلي تلك المرحلة عبر رحلة عبر الزمن في عده مراحل كالأتي:-
المرحلة الأولي:خلق سيدنا أدم أبو البشر ثم ستنا مريم وكانت مرحلة الفطره الأنسانية (الخير المطلق) وبظهور الشيطان ظهر الشر المطلق فكلاهما جند الله فلولا الشر ماعرفنا قيمة الخير والعكس صحيح وقد أتسمت تلك المرحلة بإن الأنسان كان يعيش في مناطق منعزلة ومتفرقة ولايعرف بعضهم البعض وكانت العلاقة مابين الأنسان والطبيعة طردية كلما توافرت الموارد الطبيعية كلما ظهرت ثقافات وحضارات والعكس صيح وفي هذه المرحلة أستخدم الأنسان عقلة وتكيف مع الطبيعة فإبتكر الأدوات التي تيسر له حياتة وتساعده علي الحياه ورغم بساطتها لكنها كانت بداية التطور والصناعة.
المرحلة الثانية:وفيها ظهرت حضارات كثيره و تركت أثارا علي الأرض لازالت شامخة حتي الأن ولازال العلم الحديث عاجزا عن فك أسرارها مثل الأهرامات والمعابد المصرية وغيرها من أثار حضارات العالم القديم ولأن وسائل التواصل كنت مقطوعة فكان هناك أنغلاق حضاري وكل حضاره أصبح لها سماتها وصولا لظهور الديانات السماوية وماتبعها من تواصل بين المجتمعات والحضارات .
المرحلة الثالثة: مع ظهور الحملات الأستكشافية وظهور علم الجغرافيا وبحث الأنسان عن موارد طبيعية مع ظهور الثوره الصناعية ظهرت الحملات الأستعمارية وأستعمار الدول من أجل الحصول علي ثرواتهم الطبيعية وظهر الإحتلال وصاحب ذلك ظهور الثوره الصناعية وتحول النظم السياسية في العالم إلي ظهور الدولة القومية مع معاهده وستفاليا عام 1648
المرحلة الرابعه:وهي مرحلة الأستقلال وثورات التحرر علي مستوي العالم وقد أنقسمت المجتمعات المحرره من الأستعمار إلي قسمين قسم مبهور بالحضاره الغربية ويحاول تقليدها وتلك هي الطبقة المرتبطة مصالحها بالإحتلال وقسم ينادي بالعوده إلي تقاليد المجتمعات المحرره وحضاراتها وحدث صراع بين النخبة ودفعت تلك الدول ثمن ذلك الصراع من حروب وفتن وأنقسم العالم لكتلة غربية وكتلة شيوعية وكتلة عدم الأنحياز ودار صراع بينهما.
المرحلة الخامسة:وهي بدأت مع سقوط سور برلين وأنحصار دور الكتلة الشيعية وتشتت كتلة دول عالم عدم الأنحياز لتفرد الغرب بقياده العالم وظهر مصطلح الحروب الصامتة بتحيد القوه الصلبة للأتحاد السوفيتي وصناعة الأزمات والغزو الثقافي ووسائل الأعلام وبذك تفرد الغرب بقياده الولايات المتحده وأصبح العالم يسير نحو العولمة والقطب الواحد.
المرحلة السادسة:وقد شهدت تلك المرحلة مع القرن الأخير من الألفية تطور بنية العالم نحو العولمة وحتي الأن وقد فرض علي العالم نموذج غربي يتعارض مع ثقافتنا وعاداتنا وبدأت الصراعات مع دول العالم صاحبة الحضارات القديمة وبدأ ذلك بحرب إحتلال العراق عام 2003، وقد تم نشر الفوضي من خلال العمل علي تفتيت الأسره وأفساد المرآه وتحقير القدوه وأصبح هناك تقليد أعمي للنموذج الغربي وأستخدمت مصطلحات فضفاضة مثل حقوق المرآه والأنسان والأقليات لفرض نظم وأحكام علي الدول المتعارضة مع العولمة من منظور حق يراد بة باطل.
المرحلة الحالية: وقد تدخلت فيها العناية الألهية عن طريق فيرس صغير أطاح بكل تلك الشعارات الرنانة مثل حقوق الأنسان وغيرها وقد أنكشف الجميع أمام قدره الله سبحانة وتعالي فدول أوربا منعت علاج كبار السن لعدم توافر المستشفيات مع كثرة الأصابات وأنغلق العالم علي بعضة البعض وأصبحنا نعيش مرحلة مخاض صعبة فهل سوف تظهر قوي أخري تفرض حضارتها علي العالم مع الولايات المتحده التي فقدت الكثير من قوتها ونفوذها مع إحتلال العراق هذه ماسوف تكشف عنى الأيام القادمة في ظل سيناريوهات مستقبلية أراها كباحث في مجال العلاقات الدولية بقاء الحال علي ماهو علية وسيناريو أخرعوده الدولة القومية أو نظم أخري تقود النظام العالمي ومن الممكن أن يتجة العالم إلي الحروب والصراعات لفرض نظام جديد هذا ماسوف تكشف عنة الأيام .