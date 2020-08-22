وليد نجا يكتب: رحلة عبر التاريخ الإنساني وسيناريوهات ما بعد العولمة

خلق الله سبحانه وتعالي الكون وفق قوانيين دقيقة تنظمة وسخر المخلوقات بعضها لخدمة بعض وقد شكلت الأرض كتلة متماسكة مترامية الأطراف ونشأت المجتمعات ولم تكن تعرف بعضها ونشأت الحضارات ومع التطورفي وسائل الأتصال والمواصلات والتكلولوجيا تواصلت المجتمعات والحضارات مع بعضها البعض وأصبح العالم أشبة بقرية صغيره وقد وصلنا إلي تلك المرحلة عبر رحلة عبر الزمن في عده مراحل كالأتي:-

المرحلة الأولي:خلق سيدنا أدم أبو البشر ثم ستنا مريم وكانت مرحلة الفطره الأنسانية (الخير المطلق) وبظهور الشيطان ظهر الشر المطلق فكلاهما جند الله فلولا الشر ماعرفنا قيمة الخير والعكس صحيح وقد أتسمت تلك المرحلة بإن الأنسان كان يعيش في مناطق منعزلة ومتفرقة ولايعرف بعضهم البعض وكانت العلاقة مابين الأنسان والطبيعة طردية كلما توافرت الموارد الطبيعية كلما ظهرت ثقافات وحضارات والعكس صيح وفي هذه المرحلة أستخدم الأنسان عقلة وتكيف مع الطبيعة فإبتكر الأدوات التي تيسر له حياتة وتساعده علي الحياه ورغم بساطتها لكنها كانت بداية التطور والصناعة.

المرحلة الثانية:وفيها ظهرت حضارات كثيره و تركت أثارا علي الأرض لازالت شامخة حتي الأن ولازال العلم الحديث عاجزا عن فك أسرارها مثل الأهرامات والمعابد المصرية وغيرها من أثار حضارات العالم القديم ولأن وسائل التواصل كنت مقطوعة فكان هناك أنغلاق حضاري وكل حضاره أصبح لها سماتها وصولا لظهور الديانات السماوية وماتبعها من تواصل بين المجتمعات والحضارات .

المرحلة الثالثة: مع ظهور الحملات الأستكشافية وظهور علم الجغرافيا وبحث الأنسان عن موارد طبيعية مع ظهور الثوره الصناعية ظهرت الحملات الأستعمارية وأستعمار الدول من أجل الحصول علي ثرواتهم الطبيعية وظهر الإحتلال وصاحب ذلك ظهور الثوره الصناعية وتحول النظم السياسية في العالم إلي ظهور الدولة القومية مع معاهده وستفاليا عام 1648

المرحلة الرابعه:وهي مرحلة الأستقلال وثورات التحرر علي مستوي العالم وقد أنقسمت المجتمعات المحرره من الأستعمار إلي قسمين قسم مبهور بالحضاره الغربية ويحاول تقليدها وتلك هي الطبقة المرتبطة مصالحها بالإحتلال وقسم ينادي بالعوده إلي تقاليد المجتمعات المحرره وحضاراتها وحدث صراع بين النخبة ودفعت تلك الدول ثمن ذلك الصراع من حروب وفتن وأنقسم العالم لكتلة غربية وكتلة شيوعية وكتلة عدم الأنحياز ودار صراع بينهما.

المرحلة الخامسة:وهي بدأت مع سقوط سور برلين وأنحصار دور الكتلة الشيعية وتشتت كتلة دول عالم عدم الأنحياز لتفرد الغرب بقياده العالم وظهر مصطلح الحروب الصامتة بتحيد القوه الصلبة للأتحاد السوفيتي وصناعة الأزمات والغزو الثقافي ووسائل الأعلام وبذك تفرد الغرب بقياده الولايات المتحده وأصبح العالم يسير نحو العولمة والقطب الواحد.

المرحلة السادسة:وقد شهدت تلك المرحلة مع القرن الأخير من الألفية تطور بنية العالم نحو العولمة وحتي الأن وقد فرض علي العالم نموذج غربي يتعارض مع ثقافتنا وعاداتنا وبدأت الصراعات مع دول العالم صاحبة الحضارات القديمة وبدأ ذلك بحرب إحتلال العراق عام 2003، وقد تم نشر الفوضي من خلال العمل علي تفتيت الأسره وأفساد المرآه وتحقير القدوه وأصبح هناك تقليد أعمي للنموذج الغربي وأستخدمت مصطلحات فضفاضة مثل حقوق المرآه والأنسان والأقليات لفرض نظم وأحكام علي الدول المتعارضة مع العولمة من منظور حق يراد بة باطل.





المرحلة الحالية: وقد تدخلت فيها العناية الألهية عن طريق فيرس صغير أطاح بكل تلك الشعارات الرنانة مثل حقوق الأنسان وغيرها وقد أنكشف الجميع أمام قدره الله سبحانة وتعالي فدول أوربا منعت علاج كبار السن لعدم توافر المستشفيات مع كثرة الأصابات وأنغلق العالم علي بعضة البعض وأصبحنا نعيش مرحلة مخاض صعبة فهل سوف تظهر قوي أخري تفرض حضارتها علي العالم مع الولايات المتحده التي فقدت الكثير من قوتها ونفوذها مع إحتلال العراق هذه ماسوف تكشف عنى الأيام القادمة في ظل سيناريوهات مستقبلية أراها كباحث في مجال العلاقات الدولية بقاء الحال علي ماهو علية وسيناريو أخرعوده الدولة القومية أو نظم أخري تقود النظام العالمي ومن الممكن أن يتجة العالم إلي الحروب والصراعات لفرض نظام جديد هذا ماسوف تكشف عنة الأيام .