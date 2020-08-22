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أخبار العالم

شاهد.. احتفال لبنانيين في السعودية يثير جدلا على تويتر بسبب"التعري الفاضح"

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:51 م
أحد شواطئ مدينة الخبر
أحد شواطئ مدينة الخبر السعودية
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محمود نوفل
أثار الحفل اللذي أقامه عدد من ابناء الدولة اللبنانية في مدينة الخبر السعودية جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان مقطع فيديو لحفل يرتدي فيه المشاركون ملابس البحر علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" شهد رواجا وقال نشطاء انه حفل لمجموعة من اللبنانيين علي أحد شواطئ مدينة الخبر وفق ماذكره موقع لبنان 24.

وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة حيث وصفوا المشهد بــ " التعري الفاضح " ودشنوا هاشتاج لبنانيون يتعرون في الخبر".

وعبر كثير من النشطاء علي تويتر عن رفضهم لهذا المقطع وذلك بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وطالب النشطاء الجهات المختصة باتخاذ الإجراء اللازمة، مشيرين إلى أن ما حصل يخالف قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام في المملكة .
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