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رياضة

قناة الأهلي: والد مترجم كارتيرون مرافق طاقم حكام القمة.. وننتظر رد اللجنة الخماسية

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد أسامة حسني المقدم بقناة الأهلي، أن والد المترجم الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون هو مرافق لجنة الحكام في مباراة القمة اليوم، إضافة إلى كونه مسئولا عن دفع مستحقاتهم.

وقال أسامة حسني عبر قناة النادي الأهلي: "شعبان بسطاوي مسؤول العلاقات العامة في اتحاد الكرة هو مرافق طاقم الحكام الكرواتي الذي من المقرر أن يُدير مباراة القمة".

وأضاف "هو مسؤول عن كل تحركاتهم وسوف يقوم بصرف المستحقات الخاصة بهم من اتحاد الكرة والمقدرة بـ40 ألف دولار".

وتابع "شعبان بسطاوي هو والد الكابتن أحمد شعبان وهو يعمل في الجهاز الفني للزمالك مترجمًا للفرنسي كارتيرون مدرب الفريق".

واختتم "فقط نريد توضيح ورد من اللجنة الخماسية حول الموقف، كان يجب أن يكون هناك تحر للدقة منعًا للحرج والقيل والقال".

وجاء الطاقم التحكيمي للمباراة كالاتي، حكم ساحة: ايڤان بيبك، مساعد أول: جوران پاتاكي ،مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش، حكم رابع: فران يوڤيتش، حكم فيديو: جوران جابريلو، حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش.

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

وأدار بيبك مباراة الأهلى وبيراميدز، في الموسم الماضي التي كانت مؤجلة من الجولة الـ25 من مسابقة الدورى العام,، وتلقى خلالها الأهلي الهزيمة بهدف دون رد. 
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