يكفي لـ6 سنوات ولن يحقق الاكتفاء الذاتي .. خبراء يكشفون أكاذيب أردوغان عن أكبر حقل غاز في تاريخ تركيا

- خبراء:

حقل الغاز المكتشف في تركيا يكفي 6 سنوات فقط





- تقارير:

أردوغان يبالغ في أهمية حقل الغاز المكتشف





- محللون:





استخراج الغاز يستغرق 10 سنوات









بالغ النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان في إعلانه عن أكبر كشف للغاز في تاريخ تركيا ، حيث ترصد تقديرات الخبراء والمحللين مدى التهويل الإعلامي الذي اعتمد عليه الرئيس التركي في خطابه.









كان من المتوقع أن تعلن تركيا عن كشف غاز ضخم يصل إلى 26 تريليون قدم مكعبة أو 800 مليار متر مكعب من الغاز، لكن الإعلان والذي اعتبره أردوغان "مفاجأة" كان محبطا ليعلن عن أن ميات الغاز المكتشفة في الحقل، والتي بلغت 320 مليار متر مكعب.









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وبحسب وزير الطاقة التركي فاتح دونماز فإن القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار. موضحا أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، وحقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام.





وتابع قائلا إن تركيا تهدف لنقل أول دفعة من الغاز إلى البر عام 2023، وهو ما اعتبره خبراء بمثابة أوهام يبيعها النظام التركي للشعب.









في هذا السياق، يقول أولريس لوختمان، المسئول عن نظام الصرف الأجنبي في بنك كوميرز الألماني، إن الاكتشاف في حد ذاته أمر إيجابي بالنسبة لتركيا، لكنه ليس مغيرا لقواعد اللعبة مثلما يتوقع البعض، بعدما تحدثت التقارير عن أن الكشف سيلبي احتياجات البلاد من الطاقة خلال العقدين المقبلين.





وأوضح أن الأمر عادة ما يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمن لاستخراج الغاز من اكتشاف جديد، مضيفا أن المستثمرين متشككين بشأن الادعاء بأن الاكتشاف سيقضي على عجز الحساب الجاري لتركيا.









وتشير التقارير إلى أنه رغم أهمية الاكتشاف، لكنه يعد الأصغر بين الاكتشافات المعلن عنها مؤخرا في شرق البحر المتوسط، موضحا أنه يمثل حوالي ثلث حقل ظهر المصري، وهو أحد أكبر الحقول المكتشفة في المتوسط ​ والذي يقدر أنه يحتوي على 850 مليار متر مكعب، أو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.









ويأتي الكشف الجديد في وقت تتصاعد فيه التوترات بين تركيا واليونان بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها شرق المتوسط.









بدوره، يقول رئيس مجموعة دراسات الطاقة في غرفة مهندسي الماكينات في إسطنبول، أوغوز تُرك يلماز، إن ستخراج الغاز الطبيعي من الحقل الجديد المعلن اكتشافه، سيحتاج إلى ما بين 5 و10 سنوات على الأقل من أجل مد الأنابيب لنقل الغاز.









وأضاف أن الحقل يقع على بعد 170 كيلو مترًا من الشاطئ، موضحا أن تركيا تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب سنويا وهو ما يعني أن الحقل الجديد يكفي احتياجات تركيا من الغاز لمدة 7-8 سنوات فقط.









وتابع: "لا يمكننا استخراج الغاز مباشرة، يجب أولًا بدء أعمال الحفر، في حالة التمكن من حفر بئر واحد، فإن مرحلة الإنتاج تستمر 20-30 سنة، هذا يعني أن تركيا ستنتج 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، أي أنه يعادل 20-25% من احتياجات تركيا السنوية من الغاز الطبيعي".









من جانبه، يقول أوزجور جوربوز، الخبير في مجال الطاقة، إن استهلاك تركيا من الغاز في عام 2017 كان 53 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن الاحتياطي المعلن رسميًا يكفي تركيا لنحو 6 سنوات فقط، بهذا الحجم لا يمكن لتركيا أن تكون دولة مصدرة للغاز بأي شكل من الأشكال.









واتفق معه الخبير التركي محمد أويوتشو الذي أكد أن استخراج الغاز الطبيعي من الحقل المذكور قد يستغرق 7-8 سنوات على الأقل.









وأوضح أن الكمية المكتشفة لن تحقق طموحات تركيا في التصدير للدول الأوربية، خاصة أن استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي 350 مليار متر مكعب سنويًا، بينما احتياطي الحقل 320 مليار متر مكعب فقط، أي أنه لن يكفي أوروبا إلا عاما واحدا فقط.









ويوم الجمعة، أعلن أردوغان اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في تاريخ تركيا في البحر الأسود، مضيفًا أن بلاده تأمل البدء بتوزيع الغاز عام 2023.









كما أكد الرئيس التركي أن بلاده ستكثّف عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط من خلال إرسال سفينة تنقيب جديدة قرابة نهاية العام رغم التوتر مع اليونان.وتابع أردوغان: "سنسرّع عملياتنا في المتوسط مع نشر قرابة نهاية العام (سفينة التنقيب) كانوني، التي تجري صيانتها حاليًا".