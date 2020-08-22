صغير الحجم وقاتل.. نوع غريب من السمك يقتل طفلا بعد إصابته بالعمى.. صور

أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عاما، بـ"عضَّة" من سمكة غريبة أثناء سباحته مع والدته وأشقائه في المياه بأحد الشواطئ في إسبانيا، وتوفي بعد ساعات من نقله للمستشفى.
حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن المسعفين اعتقدوا أن الصبي قد غرق، لكنهم لاحظوا بعد ذلك جرحًا صغيرًا يتراوح بين 2 و 3 ملم بالقرب من القصبة الهوائية، وظهرت بعض العلامات الأخرى على وجهه .
وقبل أن تحضر الإسعاف لمكان الحادث على الشاطئ في احد المنتجعات الشهيرة في إسبانيا ، اخبرهم الشاب انه فقد القدرة على الإبصار، وأنه قادر على سماع اصواتهم، لكن لا يمكنه رؤيتهم.
واصيب الشاب بـ"عضَّة" من سمكة لا يتعدى طولها 45 سم، وتقول التحقيقات إن تلك السمكة تعيش في المناطق الضحلة من البحر، بالقرب من الصخور، فهي لا تهاجم الاشخاص على الشاطئ، بل من يقترب منها هو من يتعرض للأذى.