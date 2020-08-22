صغير الحجم وقاتل.. نوع غريب من السمك يقتل طفلا بعد إصابته بالعمى.. صور

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن المسعفين اعتقدوا أن الصبي قد غرق، لكنهم لاحظوا بعد ذلك جرحًا صغيرًا يتراوح بين 2 و 3 ملم بالقرب من القصبة الهوائية، وظهرت بعض العلامات الأخرى على وجهه .





وقبل أن تحضر الإسعاف لمكان الحادث على الشاطئ في احد المنتجعات الشهيرة في إسبانيا ، اخبرهم الشاب انه فقد القدرة على الإبصار، وأنه قادر على سماع اصواتهم، لكن لا يمكنه رؤيتهم.



