رفض الانتقاد وتقديم الاعتذار.. لهذا السبب عدلي القيعي يتراجع عن مناظرة لاعب الإسماعيلي

تراجع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن مناظرة التحدي مع أسامه خليل لاعب الإسماعيلي السابق على شاشة قناة القلعة الحمراء.





ورفض عدلي القيعي قبول مناظرة أسامة خليل لعدم قبوله لأي إنتقاد للنادي الأهلي والمسئولين داخل قناة المارد الأحمر .









وأكد أسامة خليل في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أنه تفاجأ بحديث المستشار عدلي القيعي ومهاجمته وتقديم الاعتذار عن قبول المناظرة لعدم إمتلاك القدرة على قبول إنتقاد مسئولي النادي الأهلي داخل القناة الخاصة بهم .









وتابع:" عدلي القيعي لم يتقبل قبول المناظرة لعدم إنتقاد النادي الأهلي على الرغم من توافر المستندات التي تؤكد صحة حديثي .









وكان أسامة خليل كان رحب بدعوة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي بقبول مناظرة التحدي علي شاشة القلعة الحمراء.









وأكد أسامة خليل في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه وافق علي قبول دعوة المناظرة من عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، للحديث عن بعض الأزمات المتواجدة داخل الساحة الرياضيه المصرية وتباين وجهات النظر.





وتابع: "قبلت دعوة عدلي القيعي للمناظرة علي منصة النادي الأهلي".









وأوضح أن الحديث سيشمل العديد من الملفات المتواجدة علي الساحة الرياضية علي الرغم من اختلافه في بعض الأحيان مع بعض المسؤولين داخل النادي الأهلي".





وينتظر أسامه خليل تحديد إجراء المناظرة داخل قناة النادي الأهلي من قبل مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء عدلي القيعي.