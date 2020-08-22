رضا الويشي يقود اف سي مصر للفوز علي الجونة 1- صفر فى الدورى

حقق فريق اف سي مصر فوزا مثيرا علي الجونة بهدف دون رد في المباراة التى اقيمت علي ملعب خالد بشارة "الجونة" ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة المصري .

وشهدت أحداث الشوط الاول هجمات متبادلة بين الفريقين وشكلت كرة عرضية من شريف أشرف لاعب نادي مصر من جهة اليسار خطورة بعدما قابلها محمد نصر برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس إسلام طارق ببراعة من منتصف مرماه.

وظلت الكرات متبادلة في منتصف ملعب الفريقين وتعرض لاعب فريق الجونة لؤي وائل لإصابة مما أدي لخروجه من المباراة ونزول محمد نجيب .





وفي الشوط الثاني نجح فريق اف سي مصر في السيطرة علي مجريات الامور حتي سجل الهدف الاول والفوز في الدقيقة 83 عن طريق رضا الويشي وبعدها انسحب الفريق الي منطقة الدفاع ليؤمن الثلاث نقاط .





بهذه النتيجة يصعد فريق اف سي مصر الي النقطة 16 محتلا المركز "الاخير " في جدول ترتيب المسابقة بينما يهبط فريق الجونة للمركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة .