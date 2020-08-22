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أخبار العالم

30 طن مساعدات إضافية من دبي للمتضررين من تفجيرات بيروت

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:09 م
جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
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محمود نوفل
أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي عن نقل المزيد من المساعدات الإضافية جوًا إلى لبنان وذلك لمساعدة المتضررين من تفجيرات مرفأ بيروت والذي وقع في أوائل شهر اغسطس الجاري واسفر عن مقتل العشرات وإصابة وفقدان الآلاف الأخرين.

وذكرت المدينة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن تلك المساعدات تأتي في إطار استمرار التضامن الإماراتي مع الشعب اللبناني  في المحنة التي ألمّت به مؤخرًا جراء الانفجار العنيف الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أن المساعدات شملت تسيير طائرتين لخطوط الإمارات من مطار دبي الدولي، وعلى متنهما أكثر من 30 طنًا من المساعدات.

وأوضحت المدينة  أن المساعدات بها ما يقرب من 12 طنًا من الإمدادات الطبية من منظمة الصحة العالمية و18 طنًا من صناديق النظافة الصحية من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

30 طن مساعدات إضافية من دبي للمتضررين من تفجيرات بيروت
30 طن مساعدات إضافية من دبي للمتضررين من تفجيرات بيروت
30 طن مساعدات إضافية من دبي للمتضررين من تفجيرات بيروت
30 طن مساعدات إضافية من دبي للمتضررين من تفجيرات بيروت
30 طن مساعدات إضافية من دبي للمتضررين من تفجيرات بيروت
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