خوفا من تعطله.. خبراء إسبان يتابعون الـ VAR فى قمة الأهلى والزمالك الليلة

استعانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بخبراء من إسبانيا لمتابعة تقنية VAR في مباراة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقررت اللجنة الخماسية الاستعانة بخبراء إسبان من الشركة الأم الموردة لهذه التكنولوجيا للجبلاية لتأمين التقنية من الناحية التكنولوجية والفنية، وضمان عملها بشكل سليم بعيدا عن حكم الفيديو خلال اللقاء.









وتخشى اللجنة الخماسية من تعطل VAR في هذه المباراة الهامة والتي يشاهدها الملايين داخل مصر وفي كافة أرجاء الوطن العربي، لا سيما وأن التقنية أصابها شلل في عدة مباريات سابقة بالدوري المصري بعد العودة مباشرة، ومنها مباراة الزمالك وإف سي مصر.







