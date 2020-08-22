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رياضة

خوفا من تعطله.. خبراء إسبان يتابعون الـ VAR فى قمة الأهلى والزمالك الليلة

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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استعانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بخبراء من إسبانيا لمتابعة تقنية VAR في مباراة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقررت اللجنة الخماسية الاستعانة بخبراء إسبان من الشركة الأم الموردة لهذه التكنولوجيا للجبلاية لتأمين التقنية من الناحية التكنولوجية والفنية، وضمان عملها بشكل سليم بعيدا عن حكم الفيديو خلال اللقاء.


وتخشى اللجنة الخماسية من تعطل VAR في هذه المباراة الهامة والتي يشاهدها الملايين داخل مصر وفي كافة أرجاء الوطن العربي، لا سيما وأن التقنية أصابها شلل في عدة مباريات سابقة بالدوري المصري بعد العودة مباشرة، ومنها مباراة الزمالك وإف سي مصر.


قرار الاستعانة بالخبراء الإسبان، جاء بعد مشاورات عديدة بين أعضاء اللجنة وبرئاسة عمرو الجنايني، لتأمين أنفسهم خوفا من ظهور فضيحة جديدة متعلقة بتقنية الفيديو، ويرى الكل أن لقاء القمة 120 لن يقبل أي أخطاء يتحملها مسئولو اتحاد الكرة الذين تعاقدوا على كافة أدوات التقنية.
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