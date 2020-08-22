طلائع الجيش يعبر طنطا بهدف نظيف في الدورى المصري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز علي منافسه طنطا بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب استاد الجهاز الرياضي العسكري ضمن منافسات الجولة الــ21 من بطولة المصري.









وشهد الشوط الاول هجمات متبادلة بين الفريقين وشكل اسلام فؤاد خطورة كبيرة علي مرمي الجيش بتسديدة ارضية ارتطمت بالقائم ثم الحارس وخرجت خارج الملعب.





وفي الشوط الثاني تسببت عرقلة الحارس محمد أشرف للاعب كريم طارق داخل منطقة الجزاء واحتسب الحكم ركلة جزاء لطلائع الجيش سجلها أحمد سامي في الدقيقة 55.









ويحتل فريق طنطا المركز السابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدورى المصري برصيد 16 نقطة بينما جاء فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.