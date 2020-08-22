الأهلي الغالي| رسالة دعم من محمد محمود للفريق قبل مباراة القمة أمام الزمالك

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وكتب محمد محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " يا رب يا عالي انصر الأهلي الغالي".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق الزمالك في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام.





ويخوض الأهلي اللقاء لمواصلة طريق الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب أسوان بالجولة الماضية؛ من أجل تعزيز موقعه في صدارة الجدول، واتخاذ خطوة حاسمة في طريقه للاحتفاظ بالدرع للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.





ويدخل الأهلي مواجهة الزمالك مُتربعًا على قمة بطولة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها على مدار 20 جولة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين.