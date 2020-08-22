الأهلي الغالي| رسالة دعم من محمد محمود للفريق قبل مباراة القمة أمام الزمالك

وجه محمد محمود نجم الاهلي، رسالة دعم للفريق، قبل مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت، ضمن الجوله الـ 21 من بطولة الدوري المصري.
وكتب محمد محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " يا رب يا عالي انصر الأهلي الغالي".
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق الزمالك في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام.
ويخوض الأهلي اللقاء لمواصلة طريق الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب أسوان بالجولة الماضية؛ من أجل تعزيز موقعه في صدارة الجدول، واتخاذ خطوة حاسمة في طريقه للاحتفاظ بالدرع للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.
ويدخل الأهلي مواجهة الزمالك مُتربعًا على قمة بطولة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها على مدار 20 جولة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين.
ويغيب عن الأهلي في مواجهة الزمالك اليوم كل من: محمود متولي وأحمد الشيخ بداعي الإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف.
وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني عقب مران الأمس كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان، وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.