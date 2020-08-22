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رياضة

الأهلي الغالي| رسالة دعم من محمد محمود للفريق قبل مباراة القمة أمام الزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه محمد محمود نجم الاهلي، رسالة دعم للفريق، قبل مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت، ضمن الجوله الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

وكتب محمد محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " يا رب يا عالي انصر الأهلي الغالي".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  ضيفا على نظيره فريق الزمالك في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام.

ويخوض الأهلي اللقاء لمواصلة طريق الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب أسوان بالجولة الماضية؛ من أجل تعزيز موقعه في صدارة الجدول، واتخاذ خطوة حاسمة في طريقه للاحتفاظ بالدرع للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مواجهة الزمالك مُتربعًا على قمة بطولة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها على مدار 20 جولة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة الزمالك اليوم كل من: محمود متولي وأحمد الشيخ بداعي الإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني عقب مران الأمس كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان، وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.
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