أمواج الموت تضرب سواحل بريطانيا وتقتل مراهقة

يستمتع المئات من البريطانيين بأشعة الشمس التي تبلغ 73 درجة فهرنهايت على شواطئ المملكة المتحدة بينما تستمر الرياح القوية من نهاية العاصفة إلين وسط مد وجزر العملاقة على طول الساحل البريطانية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، خفت حدة الأمواج العالية التي ضربت أجزاء من البلاد بشكل طفيف في أعقاب تعطيل المناطق الساحلية والتحذيرات من خدمات الطوارئ ، لكنها لا تزال تثير موجات تصل إلى 100 قدم.

وأشارت الصحيفة أن رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة هبت على أجزاء من جنوب غرب إنجلترا وويلز يوم الجمعة ، مما دفع خفر السواحل ، إلى حث أفراد الجمهور على توخي الحذر في المناطق الساحلية.

وقالت شرطة جنوب ويلز إن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا توفيت بعد حادث في نهر ريميني في منطقة لانرومني بشرق كارديف الليلة الماضية.