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محافظات

محافظ القليوبية يشهد حملة لإزالة المباني المخالفة بقرية أبو سنة.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:20 م
محافظ القليوبية يشهد
محافظ القليوبية يشهد حملة لإزالة المباني المخالفة
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إبراهيم الهوارى
واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة قليوب بقرية ابو سنة التابعة للوحدة المحلية بميت حلفا ، و تم إزالة 7 حالات تعدي علي مساحة 1315 متر مربع لم يتقدم أصحاب تلك المباني بتسديد رسوم جدية التصالح او التقدم للتصالح.

وجاءت الازالة بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب واللواء عماد عبد العزيز نائب مدير الامن واللواء عمرو ابو رايه مساعد مدير الامن للامن العام وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.
واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب ، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع.

وأكد محافظ القليوبية إستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
محافظ القليوبية يشهد حملة لإزالة المباني المخالفة بقرية أبو سنة.. صور
محافظ القليوبية يشهد حملة لإزالة المباني المخالفة بقرية أبو سنة.. صور
محافظ القليوبية يشهد حملة لإزالة المباني المخالفة بقرية أبو سنة.. صور
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