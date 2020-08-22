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رياضة

منتخبات الصم تواصل إجراء المسحات قبل خوض منافسات دوري الصم بمطروح

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:26 م
إجراء المسحات
إجراء المسحات
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عبدالله هشام
تواصل منتخبات الصم المشاركة بالمجموعة الرابعة إجراء المسحات الطبية والتحاليل للأجهزة الطبية والإدارية، استعدادا لإستكمال الجولتين الرابعة والخامسة بالمجموعة، ضمن دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا،  خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.

يأتي ذلك تطبيقا للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزاره الشباب والرياضة.

وتستكمل منافسات المجموعة الرابعة والأخيرة بالجولة الرابعة من المجموعة، حيث يلتقي منتخب البحيرة مع منتخب الغربية ويلتقي منتخب مطروح مع منتخب المنوفية، فيما يلتقي في الجولة الخامسة والأخيرة منتخب مطروح مع منتخب الإسكندرية ويلتقي منتخب المنوفية مع منتخب الغربية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، ضمت المجموعة الأولى محافظات( القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وأقيمت بالقاهرة.

وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بني سويف) وأقيمت بمحافظة البحر الأحمر، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات ( الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وأقيمت بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات(الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، مطروح) وتستكمل منافساتها بمحافظة مطروح قبل انطلاق دور الثمانية.

وتأهل عن مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي.

ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بمحافظة مطروح.
منتخبات الصم تواصل إجراء المسحات قبل خوض منافسات دوري الصم بمطروح
منتخبات الصم تواصل إجراء المسحات قبل خوض منافسات دوري الصم بمطروح
منتخبات الصم تواصل إجراء المسحات قبل خوض منافسات دوري الصم بمطروح
منتخبات الصم تواصل إجراء المسحات قبل خوض منافسات دوري الصم بمطروح
منتخبات الصم تواصل إجراء المسحات قبل خوض منافسات دوري الصم بمطروح
منتخبات الصم تواصل إجراء المسحات قبل خوض منافسات دوري الصم بمطروح
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