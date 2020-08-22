القمة 120.. توقعات نجوم الفن لمباراة الأهلي والزمالك.. رانيا فريد شوقي: أتوقع فوز الأهلى 2 \1.. وأحمد حاتم: أتمنى فوز الزمالك بهدف

توقعات نجوم الفن لمباراة الأهلي والزمالك
- رانيا فريد شوقي:
أتوقع فوز الأهلى 2 \1
-أحمد حاتم:
أتمنى فوز الزمالك بهدف
-احمد الفيشاوى:
المباراة صعبة للغاية وأتمنى فوز الأهلى 7-0
تتجه انظار الجميع اليوم الى مباراة كلاسيكو الكرة المصرية والتى تجمع بين النادى الاهلى والزمالك فى منافسات بطولة الدورى العام ونظرا لاهمية المباراة والتى لفت قطاعا عريضا من الجمهور ولعل من ابرزهم الفنانون الذين اصبح معروفا ميولهم وانتماؤهم الكروي وخاصة أن رؤيتهم لا يستهان بها لمدى قدراتهم على التحليل والتوقع بنتائج المباريات.
نرصد توقعات عدد من النجوم فى مباراة اليوم والتى تشهد حماسا كبيرا بين الفريقين.
رانيا فريد شوقى :
كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى عن رايها وتوقعاتها فى مباراة اليوم والتى تجمع بين النادى الاهلى والنادى الزمالك فى بطولة الدورى العام.
وقالت رانيا فى تصريح لـ "صدى البلد" : اننى اتمنى ان يخرج اللقاء بشكل يشرف الكرة المصرية ويكون خير سفير لنا فى الخارج وهذا هو الاهم بالنسبة لى.
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وأضافت رانيا قائلة : ان هذه المباراة من الصعب ان تتوقع السيناريو الخاص بها ولكن سيكون هناك حماس كبير من جانب الفريقين.
واوضحت رانيا قائلة : اتمنى ان يحقق النادى الاهلى الفوز على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف لنادى الزمالك.
يذكر ان رانيا فريد شوقى تنتظر عرض الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب" والذى من المقرر ان يعرض خلال شهر سبتمبر المقبل.
ندى بسيونى :
بينما كشفت الفنانة ندى بسيونى عن توقعاتها لمباراة القمة 120 قائلة : ان مباراة اليوم من الصعب ان تتكهن بنتيجتها ولكن اتصور ان تكون مباراة غنية بالأحداث الجيدة والتى تساهم فى استمتاع الفريقين وجمهورهما.
وأضافت بسيونى : ارى أن المباراة ستاخذ طابع التوتر فى البداية ولكن سيكون هناك حماس كبير من الفريقين".
واوضحت قائلة: اتوقع واتمنى ان يحقق النادى الاهلى الفوز بهدف مقابل لا شيء على الزمالك".
يذكر ان ندى بسيونى تعيش حالة من السعادة بعد تخرج ابنتها فى الجامعة الامريكية قسم الفنون الجميلة منذ ايام قليلة.
أحمد عزمى :
أما الفنان احمد عزمى فيقول : ان مباراة اليوم صعبة ودائما مباريات ناديي الاهلى والزمالك تحظى باهتمام كبير من قطاع عريض محب لكرة القدم.
وأضاف عزمى قائلا : "اتمنى اولا ان تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بالقطبين وأكبر ناديين فى القارة السمراء وتوقعاتى للمباراة فوز النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنادى الزمالك.
وأوضح عزمى قائلا : دائما ما تكون هذه المباراة لها حسابات مختلفة ولكن ارى ان دوافع النادى الاهلى اقوى كونه يرغب فى حسم البطولة المفضلة له مبكرا".
يذكر ان أحمد عزمى يستعد حاليا للمشاركة فى عدد من الاعمال الفنية و التى لا يزال فى مرحلة قراءة السيناريوهات الخاصة بها.
أحمد الفيشاوى :
وراى الفنان احمد الفيشاوى ان مباراة الأهلى والزمالك صعبة للغاية ولديها حسابات مختلفة لدى الفريقين.
وأضاف الفيشاوى فى تصريحات صحفية قائلا : اتمنى فوز النادى الأهلى بسبعة أهداف مقابل لا شيء لنادى الزمالك".
أحمد زاهر :
كما كشف احمد زاهر عن توقعاته بالمباراة التى تشهد حالة من التوتر فى البدايات ولكنها ستكون حماسية للغاية.
واوضح زاهر فى تصريحات صحفية : اتمنى فوز النادى الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنادى الزمالك.
أحمد الشامى :
أما الفنان أحمد الشامى راى ان مباراة النادى الاهلى امام غريمه التقليدى نادى الزمالك خارج التوقعات.
واضاف الشامى فى تصريحات صحفية : "اتمنى ان يحقق النادى الاهلى الفوز على نادى الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للزمالك.
ماجد المصرى :
وكشف الفنان ماجد المصرى عن توقعاته لمباراة الديربى التى تقام اليوم و تجمع بين الاهلى والزمالك
وقال ماجد فى تصريحات صحفية : اتمنى ان يفوز نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد للنادى الاهلى.
أحمد حاتم :
بينما راى الفنان احمد حاتم أن المباراة التى تجمع بين نادى الاهلى والزمالك اليوم من الصعب التكهن بنتيجتها خاصة ان لديها حسابات مختلفة.
وقال احمد حاتم فى تصريحات صحفية: اتمنى ان يحقق النادى الزمالك الفوز بهدف مقابل لا شيء للنادى الاهلى.