القمة 120.. توقعات نجوم الفن لمباراة الأهلي والزمالك.. رانيا فريد شوقي: أتوقع فوز الأهلى 2 \1.. وأحمد حاتم: أتمنى فوز الزمالك بهدف





نرصد توقعات عدد من النجوم فى مباراة اليوم والتى تشهد حماسا كبيرا بين الفريقين.





رانيا فريد شوقى :









وأضافت بسيونى : ارى أن المباراة ستاخذ طابع التوتر فى البداية ولكن سيكون هناك حماس كبير من الفريقين".



واوضحت قائلة: اتوقع واتمنى ان يحقق النادى الاهلى الفوز بهدف مقابل لا شيء على الزمالك".

يذكر ان ندى بسيونى تعيش حالة من السعادة بعد تخرج ابنتها فى الجامعة الامريكية قسم الفنون الجميلة منذ ايام قليلة.



أحمد عزمى :

: ان مباراة اليوم صعبة ودائما مباريات ناديي الاهلى والزمالك تحظى باهتمام كبير من قطاع عريض محب لكرة القدم.

وأضاف عزمى قائلا : "اتمنى اولا ان تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بالقطبين وأكبر ناديين فى القارة السمراء وتوقعاتى للمباراة فوز النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنادى الزمالك.

وأوضح عزمى قائلا : دائما ما تكون هذه المباراة لها حسابات مختلفة ولكن ارى ان دوافع النادى الاهلى اقوى كونه يرغب فى حسم البطولة المفضلة له مبكرا".

يذكر ان أحمد عزمى يستعد حاليا للمشاركة فى عدد من الاعمال الفنية و التى لا يزال فى مرحلة قراءة السيناريوهات الخاصة بها.

أما الفنان احمد عزمى فيقول

أحمد الفيشاوى :





وراى الفنان احمد الفيشاوى ان مباراة الأهلى والزمالك صعبة للغاية ولديها حسابات مختلفة لدى الفريقين.





وأضاف الفيشاوى فى تصريحات صحفية قائلا : اتمنى فوز النادى الأهلى بسبعة أهداف مقابل لا شيء لنادى الزمالك".





أحمد زاهر :





كما كشف احمد زاهر عن توقعاته بالمباراة التى تشهد حالة من التوتر فى البدايات ولكنها ستكون حماسية للغاية.









واوضح زاهر فى تصريحات صحفية : اتمنى فوز النادى الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنادى الزمالك.





أحمد الشامى :





أما الفنان أحمد الشامى راى ان مباراة النادى الاهلى امام غريمه التقليدى نادى الزمالك خارج التوقعات.









واضاف الشامى فى تصريحات صحفية : "اتمنى ان يحقق النادى الاهلى الفوز على نادى الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للزمالك.





ماجد المصرى :





وكشف الفنان ماجد المصرى عن توقعاته لمباراة الديربى التى تقام اليوم و تجمع بين الاهلى والزمالك





وقال ماجد فى تصريحات صحفية : اتمنى ان يفوز نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد للنادى الاهلى.





أحمد حاتم :





بينما راى الفنان احمد حاتم أن المباراة التى تجمع بين نادى الاهلى والزمالك اليوم من الصعب التكهن بنتيجتها خاصة ان لديها حسابات مختلفة.









وقال احمد حاتم فى تصريحات صحفية: اتمنى ان يحقق النادى الزمالك الفوز بهدف مقابل لا شيء للنادى الاهلى.