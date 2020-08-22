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الطالب ضحية التنمر في كفر الشيخ: الدكتور بصلي دقيقة وقالي روح

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:27 م
الطالب أحمد عمر
الطالب أحمد عمر ضحية التنمر من كلية تربية رياضية
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هاني حسين
قال  الطالب أحمد عمر  ضحية التنمر  من  كلية تربية رياضية بجامعة كفر الشيخ، إنه  حصل على مجموع 72 % في الثانوية العامة، مضيفا:"  كنت أتمنى دخول كلية طب أسنان  ولكن تعرض إلى مشاكل  وحصلت على مجموع ليس مرتفع ".

وأضاف  أحمد عمر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،  قائلا:"  قررت دخول كلية تربية رياضية بعد الاستماع إلى أراء الكثيرين من  المقربين لي ".

 وتابع أحمد عمر :"  تقدمت إلى كلية التربية الرياضية وكان معي قيمة المصاريف نقدا،  وذهبت إلى مكان لتغيير ملابسي وارتديت شورت لبداية  الاختبارات ".

وأكمل احمد عمر:"  الدكتور قام بقياس الوزن والطول وكان الوزن والطول مثالي ،  وطلب مني إنزال الكمامة  والدكتور فضل باصص ليا حوالي دقيقة".

ولفت احمد عمر:" الدكتور ناداني وقال لي إيه اللي في شفتك ده  وقلت له دي عمليات وبعد 5 شهور هكون زي الفل ومش هتأثر، والدكتور نداني لوحدي وقال لي البس هدومك وروح  وحاسيت أنه رفضني بسبب العيب في شفتي والدكتور قالي تم رفضك لمصلحتك وشكلك مش لايق على الكلية  ".
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