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مد فترة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:25 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف عن مد فترة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري علي بوابة الأزهر الإلكترونية حتى 30 أغسطس2020 م -1442ھ من هنا.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

وقرر الأزهر الشريف أن يكون التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، وفقًا للضوابط التالية:
1_ لا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه.
2 – على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات أنجالهم، ويكون ولي الأمر مسئولا عن صحة هذه البيانات. 
3 – يلتزم كل معهد بترتيب المتقدمين وفقا للسن، ويلتزم ولي الأمر بمتابعة البوابة الإلكترونية حتى ظهور نتيجة التنسيق.
4 – يلتزم ولي الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف نجله وإجراء المقابلة الشخصية وتقتصر المقابلة على المقبولين بالمعاهد النموذجية والخاصة.  
5 – في حال تخلف ولي الأمر عن استيفاء ملف نجله خلال {15} خمسة عشر يومًا من إعلان نتيجة التنسيق يتم استبعاد نجله من التنسيق ويُصعد البديل له من الأسماء الواردة في كشوف الاحتياطي على أن يتم ذلك بمعرفة الإدارة التعليمية.
6 – تعلن نتيجة التنسيق النهائي للقبول بعد استيفاء ملفات التلاميذ المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه.
7- يلغى قيد التلميذ في حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف. 

كما حدد الأزهر الأوراق المطلوبة لاستيفاء الملف وذلك بعد قبول تنسيق الطالب إلكترونيا حتى لا يكون هناك تعامل مسبق من قبل ولي الأمر مع إدارة المعهد وهي:
 1 - أصل شهادة ميلاد (الرقم القومي).
2 – صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.
3– صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.
4 - عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6.
5 - عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

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