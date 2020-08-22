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رياضة

لقاء القمة 120.. تحرك حافلتي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:31 م
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
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حسام الحارتي
تحركت حافلتا الأهلي والزمالك من مقر إقامة اللاعبين  تجاه استاد القاهرة الدولي لخوض لقاء القمة الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز .

وفرضت قوات الأمن تشديدات امنية حول محيط ملعب ستاد القاهرة حيث  يستضيف استاد القاهرة قمة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها في تمام التاسعة مساء والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري العام .

 وتقرر حضور 30 فرد من الأهلي ومثلهما من الزمالك فقط حيث سيتم السماح بحضور 60 فرد من الجانبين.

وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الزمالك والأهلي بزي الفريقين.

ويرتدي الزمالك زيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض، والشراب الأبيض خاصة وأنه صاحب اللقاء ويرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.


ويرتدي الأهلي زيه بالقميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

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