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رياضة

رونالدو البرازيلي يعزل نفسه بسبب مخالطة مصابي كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اعتذاره عن استضافة فعالية كان يعتزم تنظيمها في منزله بالتعاون مع مصرف سانتاندير الإسباني وبعض وسائل الإعلام الرياضية بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح رونالدو أنه كان سيستضيف في الفعالية الفائزين بمسابقة خاصة بالمصرف.

وكتب رونالدو "على مدار هذا الأسبوع تلقيت نبأ إصابة شخص خالطته أنا وعائلتي بكورونا فقررنا على الفور الخضوع لاختبارات وجاءت نتيجتها سلبية ولكننا فضلنا تجنب هذه الفعالية تماشيا مع توصيات السلطات الصحية في إسبانيا".

يُسدل فريقا باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الستار على نسخة 2020 من دوري أبطال أوروبا والتي واجهت تحديًا كبيرًا بسبب فيروس كورونا الذي كاد أن يلغي البطولة لأول مرة في تاريخها.

ويحتضن "ملعب النور" مساء الأحد النهائي الحلم وهو الملعب الذي يقع بالعاصمة البرتغالية لشبونة، تلك المدينة التي أنقذت دوري الأبطال هذا الموسم باحتضان المباريات المتبقية بدءًا من ربع النهائي.


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