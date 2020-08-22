وكيل زراعة الفيوم: تطوير منظومة التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم مراكز تنمية المرأة الريفية بناحية كحك بحرى التابعه للإدارة المركزية للإرشاد تحت إشراف الاداره الزراعية بمركز يوسف الصديق والذي يعد ضمن المراكز التي تستهدف تدريب الشباب على الحرف الفنية المختلفة ، رافقه في الجوله المهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية .





كما تفقد أقسام المركز المختلفة واستمع إلى شرح مفصل من المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق عن طبيعة عمل المركز والدور الذي يقوم به في تدريب الشباب والفتيات على المهن المختلفة، مؤكدا أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، والاستغلال الأمثل لتلك المراكز فى تدريب الشباب على الحرف المختلفة.









وأشاد وكيل الوزاره بالتجهيزات الفنية للمركز والمنتجات اليدوية، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتلك المراكز للقيام بدورها الهام في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وخلق رؤية مستقبلية في ظل توجه الدولة نحو الإنتاج والتصنيع.





وفي نهاية الجولة قام بعقد اجتماع بقاعة التعاون بحضور المهندس محمود عبدالباقي مدير إدارة التعاون بمركز يوسف الصديق ومهندسين التعاون والارشاد الزراعي بالمركز ومديري الجمعيات الزراعية و المشترك بمركز يوسف الصديق.



