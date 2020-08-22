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رياضة

وصول أتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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محمد السعيد
وصل أتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة، منذ قليل، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من مسابقة الدوري الممتاز. 


ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، لخطف الوصافة من بيراميذر، والحفاظ على كامل فرصه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.


في المقابل يطمح الاهلي في انتزاع الفوز من الزمالك، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٥٦ نقطة، ويحل بيراميذر ثانيا بــ ٣٩ نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

يذكر أن الزمالك لم يشارك في مباراة القمة في الدور الأول، نظرا لتعطل الأتوبيس أعلى كوبرى أكتوبر بسبب هطول امطار غزيرة اوقفت الحركة المرورية.
وصول أتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي
وصول أتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي
وصول أتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي
وصول أتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي
وصول أتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي
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