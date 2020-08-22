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منوعات

مضطرب نفسيا.. اغتصب طفلة وقتلها وألقى بجثتها في البحر ويعترف بجريمته|شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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مريم صليب
أبلغت الأم جارسيا، أن ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات خرجت من المنزل في صباح يوم الخميس الماضي لتزور أحد جيرانهم لأنه وعدها بهدية إذا اجتازت امتحانها بتفوق. 


وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن والدة الطفلة قالت للشرطة ان طفلتها اخبرتها انها ستتوجه بالفعل لأحد جيرانهم ، فقامت الشرطة باستجواب ذلك الرجل الذي انكر في البداية رؤيتها من الاساس. 


شعر أحد الضباط بالشك تجاه ذلك الرجل بسبب تلعثمه في الاجابة ثم إنكار أي شئ يخص الطفلة ، ولفت انتباهه وجود كاميرات مراقبة في الشارع الذي يسكن فيه ذلك الرجل. 

وفحصت الشرطة كاميرات المراقبة اسفل المنزل الذي يسكن به ذلك الرجل ، وجدت أن فتاة بالأوصاف التي قدمتها إليهم السيدة جارسيا والدة الطفلة قدمت إلى ذلك الشاره و دخلت العقار الذي يسكنه ذلك الرجل . 

واجهت الشرطة الرجل بالكاميرات ، فانهار واعترف على الفور أنه اغتصبها وعندما هددته بإخبار والديها قرر قتلها وتقطيع جسدها وإلقاءها في المياه ، فقررت الشرطة إلقاء القبض عليه ومحاكمته. 

فاجأ الرجل الجميع أثناء مثوله أمام القاضي في المحكمة بإنكاره كل شيء معللا أنه اعترف بذلك تحت تهديد الشرطة له بالضرب ، و لكن أظهرت الشرطة شريطا تسجيليا للتحقيق معه ظهر خلاله بأنه يعترف بكامل إرادته . 
مضطرب نفسيا.. اغتصب طفلة وقتلها وألقى بجثتها في البحر ويعترف بجريمته|شاهد
مضطرب نفسيا.. اغتصب طفلة وقتلها وألقى بجثتها في البحر ويعترف بجريمته|شاهد
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