مضطرب نفسيا.. اغتصب طفلة وقتلها وألقى بجثتها في البحر ويعترف بجريمته|شاهد









وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن والدة الطفلة قالت للشرطة ان طفلتها اخبرتها انها ستتوجه بالفعل لأحد جيرانهم ، فقامت الشرطة باستجواب ذلك الرجل الذي انكر في البداية رؤيتها من الاساس.









شعر أحد الضباط بالشك تجاه ذلك الرجل بسبب تلعثمه في الاجابة ثم إنكار أي شئ يخص الطفلة ، ولفت انتباهه وجود كاميرات مراقبة في الشارع الذي يسكن فيه ذلك الرجل.





وفحصت الشرطة كاميرات المراقبة اسفل المنزل الذي يسكن به ذلك الرجل ، وجدت أن فتاة بالأوصاف التي قدمتها إليهم السيدة جارسيا والدة الطفلة قدمت إلى ذلك الشاره و دخلت العقار الذي يسكنه ذلك الرجل .





واجهت الشرطة الرجل بالكاميرات ، فانهار واعترف على الفور أنه اغتصبها وعندما هددته بإخبار والديها قرر قتلها وتقطيع جسدها وإلقاءها في المياه ، فقررت الشرطة إلقاء القبض عليه ومحاكمته.





فاجأ الرجل الجميع أثناء مثوله أمام القاضي في المحكمة بإنكاره كل شيء معللا أنه اعترف بذلك تحت تهديد الشرطة له بالضرب ، و لكن أظهرت الشرطة شريطا تسجيليا للتحقيق معه ظهر خلاله بأنه يعترف بكامل إرادته .

أبلغت الأم جارسيا، أن ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات خرجت من المنزل في صباح يوم الخميس الماضي لتزور أحد جيرانهم لأنه وعدها بهدية إذا اجتازت امتحانها بتفوق.