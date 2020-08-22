المجموع مش الأساس.. وزير التعليم العالي يوجه نصيحة مهمة للطلاب قبل ترتيب الرغبات

قال الدكتور خادل عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه تم فتح باب التنسيق وتقدم آلاف الطلاب في التنسيق الالكتروني .

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لدينا ما يقرب من 66 الف طالب حصلو على درجات أعلى من 95 % في شعبة علمي علوم .





وتابع خالد عبد الغفار :" مجاميع الطلاب ارتفعت هذا العام بشكل كبير "، مضيفا:" كان لدينا تحدي كبير وهو إجراء امتحانات النقل والسنوات النهائية ".





واكمل خالد عبد الغفار :" لا يصح ان ننظر للمجموع على انه الأساس في كتابة الرغبات ، والعالم تغير ويتجه نحو التكنولوجيا والتخصصات ذات الذكاء الاصطناعي ".





ولفت خالد عبد الغفار :" رصدنا أن بعض الطلاب عندما يدخلون كليات قمة يحصلون على رسوب في أول عام لانه لا يتمنى الالتحاق بهذا التخصص".