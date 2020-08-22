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المجموع مش الأساس.. وزير التعليم العالي يوجه نصيحة مهمة للطلاب قبل ترتيب الرغبات

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:35 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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هاني حسين
قال  الدكتور خادل عبد  الغفار وزير التعليم العالي، إنه تم فتح باب التنسيق وتقدم آلاف الطلاب في التنسيق الالكتروني .
  
وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لدينا ما يقرب من 66 الف طالب حصلو على درجات أعلى من 95 % في شعبة علمي علوم .

 وتابع خالد عبد الغفار :"  مجاميع الطلاب ارتفعت هذا العام بشكل كبير "، مضيفا:"  كان لدينا تحدي كبير وهو  إجراء امتحانات النقل والسنوات النهائية ".

 واكمل  خالد عبد الغفار :"  لا يصح ان ننظر للمجموع  على انه الأساس في كتابة الرغبات ، والعالم تغير ويتجه نحو التكنولوجيا والتخصصات ذات الذكاء الاصطناعي ".

 ولفت خالد عبد الغفار :"   رصدنا  أن بعض  الطلاب عندما يدخلون كليات قمة يحصلون على رسوب في أول عام لانه لا يتمنى الالتحاق بهذا التخصص".
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