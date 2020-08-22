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أخبار العالم

كورونا يعيد أجزاء من العاصمة الأردنية عمان إلى العزل

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:50 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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محمود نوفل
أعلن محافظ عمان الدكتور سعد الشهاب، اليوم السبت، عن عزل 19 بناية، 5 منها في منطقة الأشرفية وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.

وأوضح الشهاب في تصريحات صحفية له إن البنايات تقع في مناطق تلاع العلي وخريبة السوق وسحاب/ خشافية الدبايبة وخلدا ومرج الحمام وجبل عمان/ الدوار الرابع والصويفية وأم البساتين وجبل الزهور وجبل الجوفة والشميساني والبيادر وطلوع المصدار وماركا الشمالية وخمس بنايات في منطقة الأشرفية.

وبيًن الشهاب  أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وذكر الشهاب أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، لافتًا إلى أن البنايات ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات. 
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