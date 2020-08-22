ليبيا.. السراج يعين مصوره الخاص في منصب دبلوماسي رفيع

كشفت مستندات نشرتها وسائل إعلام ليبية عن تعيين سكرتير فايز السراج رئيس حكومة الوفاق وحامل حقيبته ومصوره الخاص في منصب دبلوماسي رفيع بجمهورية البوسنة والهرسك بدرجة قائم بالأعمال.





وأظهرت المستندات أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة قد خاطب جمهورية البوسنة والهرسك لمنح المعتصم بالله الضاوي سكرتير السراج تأشيرة عمل دبلوماسية تخوله من أداء مهمته الجديدة، وفقا لصحيفة "المرصد" الليبية.





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وبحسب التقارير، كان الضاوي غادر ليبيا في ابريل 2019 ليباشر عمله في إسبانيا، قبل أن ينقل بأمر من فايز السراج للبوسنة بدرجة سكرتير أول ثم جرى تعيينه كقائم بالأعمال.





وأوضحت الصحيفة أن المعين في تلك الوظيفة يتلقى نحو 15 ألف دولار شهريا مع بدل السكن والمواصلات، مشيرة إلى أن الضاوي لم يحصل على شهادة جامعية، إذ انه خريج تعليم متوسط ولا يتحدث لغات أجنبية.





وأشارت إلى أن حامل حقيبة السراج لم يسبق له العمل في السلك الدبلوماسي كما أنه لم يكن من كوادر الخارجية وأنه دخل سلك الحكومات في ليبيا للعمل كمصور بداية من حكومة رئيس الوزراء الراحل عبدالرحيم الكيب.





وعمل الضاوي إضافة إلى كونه مصور، كسكرتير خاص للسراج ورافقه في أغلب سفرياته واجتماعاته داخل ليبيا وخارجها.