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محافظات

الشورانية .. قرية يحيط بها الموت والسبب غياب مصل العقارب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:03 ص
الشورانية.. قرية
"الشورانية".. قرية يحيط بها الموت والسبب "مفيش مصل عقارب"
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خالد رياض
حرمان ونقص شديد في الخدمات كلمات تلخص مأساة جزيرة الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، التي تعاني من شتي أنواع الإهمال لاسيما الخدمات الطبية والنقص الشديد في الأدوية والأمصال والتي  تكاد تكون غير موجودة، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا. 

وناشد الأهالي المسؤولين النظر إلى إعادة تشغيل الوحدة الصحية، وتجهيزها بالأجهزة الطبية. 

قال “محمد السيد” من أهالي القرية أن المستشفى مغلقة نهائيًا، مضيفًا أنها مكونة من 4 طوابق لا تفتح إلا لتطعيمات الأطفال، حيث تستخدم كمكان للتطعيم وتغلق فور الانتهاء، وعندما طالبنا بتشغيلها، رفض المسئولين بحجة عدم توافر طواقم طبية.

وقال المنتصر خليل، أن الوحدة الصحية لا تحتوي على أمصال، ونسبة الأدوية المتاحة قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن بعض من أبناء القرية ساعد في إمدادها بأجهزة تنفس صناعي وأدوية وعدد 2 سرير طبي بتكلفة 49 ألف جنيهًا، ولكنها لازالت تحتاج إلى توفير بعض الخدمات الطبية والأمصال. 

وأضاف أن الاهمال والتجاهل من المسؤولين أدي لوفاة أحد أبناء القرية، عندما لدغته عقرب، ولم يتوافر له المصل داخل الوحدة الصحية، كما أنه لا يوجد إسعافات أولية داخل الوحدة الصحية. 

وقال عمرو عبد الحميد، أن أهالي القرية لا يستطيعون شرب المياه بدون تحلية، وتقدمنا إلى مجلس المدينة بعدة طلبات لتغير مواسير الاسبستوس التي تتسبب في العديد من الأمراض للمواطنين ولكن لم يجدوا سوى التجاهل، لافتا إلى أن القرية بها 312 بوش إطفاء حريق، يعمل فقط منهم 3، وتم سرقة الباقي.
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الشورانية .. قرية يحيط بها الموت والسبب غياب مصل العقارب
الشورانية .. قرية يحيط بها الموت والسبب غياب مصل العقارب
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