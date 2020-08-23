للمرة الثانية.. حقوق عين شمس تبدأ تسليم الأبحاث للشعبة الفرنسية اليوم

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الشعبه الفرنسيه الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.





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وأضافت الكلية أنه يمكن إعادة تقديمها يدويا يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بمكتب الشعبة بالكلية، وذلك في موضوع آخر من الموضوعات الثلاثه التي سبق الاعلان عنها .





ونوهت إلى موضوعات المقالات البحثيه للشعبه الفرنسيه؛ للتذكير بها:





** موضوعات الفرقة الاولي/ فرنسى / مستجد.

** موضوعات الفرقة الثانية/ فرنسى / مستجد.