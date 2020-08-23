AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للمرة الثانية.. حقوق عين شمس تبدأ تسليم الأبحاث للشعبة الفرنسية اليوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية  الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الشعبه الفرنسيه الراسبين فى البحوث أو  الذين لم يقدموها.

اقرأ أيضا :

وأضافت الكلية أنه يمكن  إعادة تقديمها يدويا يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بمكتب الشعبة بالكلية، وذلك في موضوع آخر من الموضوعات الثلاثه التي سبق الاعلان عنها .

ونوهت إلى موضوعات المقالات البحثيه للشعبه الفرنسيه؛ للتذكير بها:

** موضوعات الفرقة الاولي/ فرنسى / مستجد. 
** موضوعات الفرقة الثانية/ فرنسى / مستجد. 
** موضوعات الفرقة الثالثة/ فرنسى/ مستجد . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هندسة عين شمس تنشر فيديو توضيحياً للإجراءت الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

اليوم.. بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بهندسة عين شمس

تجارة عين شمس تعلن كشوف أسماء وأماكن جلوس طلاب نظام التعلم المدمج المستوى الرابع

تجارة عين شمس تعلن أسماء وأماكن جلوس طلاب نظام التعليم المدمج .. اليوم

فرصة ثانية لطلاب الشعبة الفرنسية الراسبين في البحوث لتقديمها بحقوق عين شمس.. تعرف على الموعد

إعلان نتيجة طلاب فرق النقل بحقوق عين شمس.. وإعادة تقديم الأبحاث للراسبين

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة هيكل عظمي حتى الآن والمرحلة التالية ستربطه بحياة الناس

رامى رضوان وأحمد فتحى يعلقان على فوز الزمالك.. ونبيل الحلفاوى يكشف سر هزيمة الأهلى

بعد انتشاره بشكل كبير.. مخاطر لن تتوقعها لتناول الكاراتيه

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم

بقبعة ومجوهرات أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء.. شاهد

بعد فوز الزمالك بالتلاتة في القمة 120.. عمرو أديب: مصر كلها بتدور على مبررات لهزيمة الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور