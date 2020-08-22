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الرئيس السيسي رحب بوقف إطلاق النار| أحمد موسى: إعلان القاهرة خارطة طريق لحل الأزمة الليبية سياسيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:33 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مبادرة "إعلان القاهرة" كانت خارطة طريق لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر تتحدث عن حل سياسي للازمة الليبية واستبعاد الحل العسكري.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الرئيس السيسي أول من رحب بالبيانات الصادرة من المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  حكومة الوفاق  أعلنت وقف إطلاق النار في ليبيا"
 
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر تتحدث عن استبعاد الحل العسكري، والتمهيد لـ انتخابات برلمانية ورئاسية وخروج المليشيات والمرتزقة من ليبيا ".
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