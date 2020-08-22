الرئيس السيسي رحب بوقف إطلاق النار| أحمد موسى: إعلان القاهرة خارطة طريق لحل الأزمة الليبية سياسيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مبادرة "إعلان القاهرة" كانت خارطة طريق لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار في ليبيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر تتحدث عن حل سياسي للازمة الليبية واستبعاد الحل العسكري.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي أول من رحب بالبيانات الصادرة من المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" حكومة الوفاق أعلنت وقف إطلاق النار في ليبيا"

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر تتحدث عن استبعاد الحل العسكري، والتمهيد لـ انتخابات برلمانية ورئاسية وخروج المليشيات والمرتزقة من ليبيا ".