AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في تسجيل نادر| كمال الشناوي: مفيش ممثل بدأ في سني.. ومحمود حميدة الأقرب ليا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:05 م
كمال الشناوى
كمال الشناوى
Advertisements
أحمد إبراهيم - سعيد فراج
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان كمال الشناوى وفى تسجيل نادر له مع الصحفى والاعلامى يوسف خليفة قال من خلاله إنه بدأ التمثيل في سن صغيرة جدا ولا يوجد ممثل بدأ في سنه ويعتبر الفنان محمود حميدة الأقرب له.

والفنان كمال الشناوى ولد فى مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية درس فى كلية التربية الفنية التابعة لجامعة حلوان وتخرج فيها، ثم عمل مدرسًا للتربية الفنية والرسم، وفي أواخر حقبة أربعينيات القرن العشرين قرر خوض مجال التمثيل.


وكان أول أعماله فيلم "غنى حرب" ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2006 شارك في بطولة أكثر من مائتي فيلم سينمائي من أبرزها "الأستاذة فاطمة، الحموات الفاتنات، المرأة المجهولة، اللص والكلاب، الكرنك، الرجل الذي فقد ظله، اﻹرهاب والكباب".


شارك أيضًا في بطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية منذ حقبة السبعينيات منها "هند والدكتور نعمان، أولاد حضرة الناظر، العائلة والناس، لدواعي أمنية، آخر المشوار" توفى في 22 أغسطس عام 2011.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاة كمال الشناوي.. تعرف على مشواره الفني الطويل

ترشيحاتنا

المؤثرات الصوتية.. أول قرار من الحكم الكرواتي قبل انطلاق قمة الأهلى والزمالك

قبل القمة 120.. الأمن يمنع لاعب الزمالك من دخول استاد القاهرة

يهدد أمننا القومي ويرعى المرتزقة.. محمود محيي الدين: مصر لن تقبل بنظام سياسي على الحدود مع ليبيا

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

أرخص 7 سيارات suv كبيرة للعائلات والمصايف في مصر.. أسعار ومواصفات.. صور

أحداثه مصرية.. ملكة جمال إسرائيل تحتفي بفيلم "وفاة على النيل"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

برفقة والدتها.. كنزي عمرو دياب بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري