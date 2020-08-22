الأهلي والزمالك يجريان الإحماءات قبل دقائق من انطلاق القمة 120









وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.





جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأسامة فيصل وكاسونجو وعمر السعيد.

يجري حاليا فريقا الأهلي والزمالك الإحماءات قبل إنطلاق صافرة بداية القمة الـ120، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.