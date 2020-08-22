استبعاد أحمد فتحي من تشكيل الأهلي قبل مواجهة الزمالك

حالة كبيرة من الحزن فرضت نفسها على أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بعد قليل باستاد القاهرة .

وظهر أحمد فتحي متأثراً وحزيناً؛ فور علمه بخروجه من التشكيل الأساسي للفريق الأحمر أمام الزمالك.





وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان، وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .

ويدخل الأهلى مباراة القمة اليوم برصيد 56 نقطة محتلا بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة .