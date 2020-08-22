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خالد عكاشة: اعتراف الرئاسة التركية بدور مصر يؤكد نجاح إعلان القاهرة في حل الأزمة الليبية.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:48 م
ليبيا
ليبيا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن بيانات الأمس الصادرة عن حكومة الوفاق والبرلمان الليبي تؤكد على دور مصر في حل الأزمة الليبية .

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دي إم سي ، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مؤثرة جدا للعودة بالدولة الليبية إلى حالة الاستقرار حتى تقف على قدميها .

وأوضح عكاشة ، أن اعتراف الرئاسة التركية بدور مصر يؤكد نجاح إعلان القاهرة في حل الأزمة الليبية.

وتابع أن درجة الاستعداد المصرية لحل الأزمة الليبية ستظل على هذه الدرجة القصوى لحل الأزمة .

واكمل أن مصر على درجة من الجاهزية وفق محدداتها لقطع أى ذراع تعبث بمعدلات الاستقرار التي حددتها مصر من قبل .
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