خالد عكاشة: اعتراف الرئاسة التركية بدور مصر يؤكد نجاح إعلان القاهرة في حل الأزمة الليبية.. فيديو

قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن بيانات الأمس الصادرة عن حكومة الوفاق والبرلمان الليبي تؤكد على دور مصر في حل الأزمة الليبية .





وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دي إم سي ، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مؤثرة جدا للعودة بالدولة الليبية إلى حالة الاستقرار حتى تقف على قدميها .





وأوضح عكاشة ، أن اعتراف الرئاسة التركية بدور مصر يؤكد نجاح إعلان القاهرة في حل الأزمة الليبية.





وتابع أن درجة الاستعداد المصرية لحل الأزمة الليبية ستظل على هذه الدرجة القصوى لحل الأزمة .



