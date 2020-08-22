شاهد| مجلس الأهلى بدون الخطيب فى المقصورة الرئيسية لحضور مباراة القمة

تواجد أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي بمدرجات استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك فى لقاء القمة ضمن منافسات الجولة الـ21 من مباريات الدوري الممتاز.









و التقطت عدسة صدي البلد تواجد مجلس إدارة الأهلي و غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مشهد غير معهود في أي تجمع قد يواجه فيه مرتضي منصور رئيس الزمالك، وذلك بعد دخولهما فى أزمات عديدة خلال الفترة الماضية.









وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .



