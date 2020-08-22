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رياضة

شاهد| مجلس الأهلى بدون الخطيب فى المقصورة الرئيسية لحضور مباراة القمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:53 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد سمير
تواجد أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي بمدرجات استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك فى لقاء القمة ضمن منافسات الجولة الـ21 من مباريات الدوري الممتاز.


والتقطت عدسة صدي البلد تواجد مجلس إدارة الأهلي و غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مشهد غير معهود في أي تجمع قد يواجه  فيه مرتضي منصور رئيس الزمالك، وذلك بعد دخولهما فى أزمات عديدة خلال الفترة الماضية.


وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .

ويدخل الأهلي مباراة القمة اليوم برصيد 56 نقطة محتلا بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
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