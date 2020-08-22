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أخبار العالم

ثمنه غال.. حمدوك: لن نسمح باستمرار نزيف الدم السوداني

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:52 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرب التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية.

وأضاف، في خطاب بمناسبة مرور عام على وصوله للسلطة، أن هذا الاتفاق يعد الصفحة الاولي للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن ثم بدء التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محد نور.

وأوضح حمدوك، أن تحقيق السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق مهام للمرحلة الانتقالية، داعيا إلى معالجة جذور الأزمات التي أدت إلى الحروب الأهلية.

وشدد حمدوك على أن الدم السوداني غال ولن نسمح باستمرار نزيفه.

في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء السوداني اتخاذ خطوات كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى أن  استضافة الرياض مؤتمر أصدقاء السودان "دليل على الشوط الذي قطعناه". 
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